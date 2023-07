Elogios inesperados: Ex jefe de asesores de Alberto Fernández elogia a Patricia Bullrich

El empresario Antonio Aracre, quien previamente se desempeñó como jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, generó sorpresa en redes sociales al elogiar públicamente a la postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por su discurso en el búnker chubutense luego de las elecciones en la provincia patagónica.

A través de su cuenta de Twitter, Aracre expresó su admiración hacia el discurso de Bullrich, destacando que fue “enorme” y resaltando su firmeza, esperanza y hasta tono conciliador hacia el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

“Enorme el discurso de Patricia Bullrich esta noche en Chubut”, escribió el ex CEO de Syngenta en su tuit. “Aclaro que no soy bullrichista pero no puedo dejar de reconocer una arenga firme, esperanzadora y hasta conciliadora con Horacio!”, agregó.

La inesperada aprobación de un ex funcionario nacional hacia una figura destacada del PRO llamó la atención en las redes sociales y generó comentarios y reacciones variadas. Los usuarios destacaron la importancia del reconocimiento entre dirigentes de diferentes partidos políticos, en un contexto político polarizado. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA