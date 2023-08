Un abogado local, candidato al Consejo de la Magistratura, denunció el armado de una causa penal en su contra por parte de una funcionaria pública de la Secretaría Electoral

El Dr José Luis Janezak realizó esta mañana una denuncia en contra de la Secretaria Electoral dependiente del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez, indicando que le han iniciado una causa penal en su contra, solo por intentar cubrir o justificar la falta cometida por el propio Juzgado.

“Me veo en la obligación de salir públicamente a denunciar esta campaña sucia y persecución utilizando el sistema judicial para cubrir o justificar el incumplimiento de los deberes de la Secretaria Electoral dependiente del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez”, resalta el abogado José Luis Janezac, perteneciente a CC-ARI y candidato al Consejo de la Magistratura por Cambia Santa Cruz.

El letrado no entra en detalles pero expone las permanentes trabas y decisiones arbitraria que dificultaron todo el proceso electoral en sus trámites ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez y resaslta que el 27 del mes pasado cuando intentó realizar la presentación de las boletas testigos de su partido correspondientes a la localidad de El Calafate, sucedió una situación completamente insólita, como fue ña negativa de recibir las mismas por parte de la Sra. Secretaria Electoral Dra. María M. Campos Álvarez.

“Le pedí que – señala Janezak – en todo caso, una vez recibida con el cargo correspondiente, que me fuera devuelta con la constancia de que no se había alcanzado el número suficiente de boletas” y agregó “a pesar de mis intentos de explicarle la gravedad de su conducta, la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, me devolvió la presentación de las boletas testigo correspondientes a la localidad de El Calafate, de palabra y negándome en la cara que las habían recibido, sin providencia que rechace formalmente la entrega de boletas por cuestiones de forma, y más grave aún, sin ninguna constancia por escrito del rechazo o devolución, negándome poder acreditar que por lo menos había intentado realizar una presentación incompleta o defectuosa y que se me había rechazado”.

El abogado considera que se ha vulnerado el derecho a ejercer debidamente su rol como apoderado del Lema “Cambia Santa Cruz” dentro del actual proceso electoral y se le negó lo más básico y elemental que es una constancia por escrito del rechazo o devolución de la mencionada presentación.

Un abogado local, candidato al Consejo de la Magistratura, denunció el armado de una causa penal en su contra por parte de una funcionaria pública de la Secretaría Electoral

Señaló tambien que luego de los trámites realizado con el Recurso de Apelación, tomó conocimiento que la señora Secretaria Electoral había elaborado un informe actuarial “tergiversando totalmente los hechos con absoluta mala fe y propósito de perjudicarme, extralimitándose y abusando de su función”, señala Janezak.

En el desarrollo de la crónica de lo ocurrido José Luis Janezak señala que el día 28 de julio (un día despues de la presentación) el Juez Federal Dr. Claudio Vázquez, ignorando su descargo presentado el 27 donde planteaba las graves irregularidades e incumplimiento incurrido por su Secretaria Electoral, decidió ordenar se extraiga testimonio del informe actuarial para ser remitido a la Secretaría Penal del Juzgado Federal a su cargo, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos en loq ue habría incurrido el abogado.

“Lo insólito y asombroso de todo esto – señala Janezak – es que el hecho totalmente tergiversado de mala fe por la Dra. Campos Álvarez, consistió en realidad en un entredicho o simple reclamo efectuado por mi parte, ante la flagrante falta cometida por la funcionaria judicial, que en todo caso, es el único hecho con entidad o relevancia suficiente que podría dar lugar a una investigación penal por los delitos por abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y más grave aún, por falsedad ideológica con abuso de su función en la elaboración de un informe actuarial que obviamente carece de objetividad, imparcialidad o neutralidad”, expresó el denunciante.

Más adelante desacribe que sin haber salido aún de su asombro por la causa penal que armaron en su contra, el vienres 4 de agosto 2023 lo notificaron que el Juzgado dispuso “la prohibición de cualquier tipo de comunicación y por cualquier vía” con la Dra. María M. Campos Álvarez, a la que se califica además como “damnificada”. La medida la pidió el Ministerio Público Fiscal pretendiendo basarla en la Ley N° 26.485.

Al respecto Janeza expresó “Resulta lamentable y repudiable el uso banal y distorsivo del marco legal vigente en materia de violencia de género, para que se dicte una medida cautelar tan ridícula y absurda como esta, como si existiera una relación personal de maltrato permanente o reiterado hacia la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, con quien sólo he tenido un trato respetuoso como apoderado de la Coalición Cívica ARI Santa Cruz, por los trámites relacionados con dicho partido o con los procesos electorales como el que está en curso”.

“Parece necesario – continuó Janezak – que hay que recordarle al representante del Ministerio Público Fiscal Dr. Julio Zárate que el concepto de violencia de género expresa la existencia de una relación desigual de poder, que se ejerce con la intención de manipular, controlar y someter. Y preguntarle en este caso, ¿cuál sería la relación desigual de poder ejercida con la intención de manipular, controlar y someter? Todo esto parece una gran sobreactuación que roza lo ridículo” y advierte “Por otra parte, en la notificación de la medida se nombra a la Dra. Campos Álvarez como “damnificada”, reflejando un evidente prejuzgamiento y parcialidad. Ni siquiera se tuvo el cuidado de anteponer la palabra “presunta”.

Janezak dio a publicidad un audio que acompaña su presentación en la defensa penal, donde consta el nivel d ela discusión con la Dra Álvarez donde se la escucha decir “…no le voy a recibir algo que no cumple los requisitos”; “…no, no lo presentó, porque está de acá para allá -en referencia al otro lado de la mesa de recepción- y no se lo recibimos, o sea que nunca lo llegó a presentar”; “…no se lo voy a recibir, nada más”, indicando Janezak que con ello incumple los deberes establecidos por el Reglamento para la Justicia Nacional y vulnera todos los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y principio de buena fe procesal.

Luego el abogado aclaró “La forma en que se ha armado la causa penal en mi contra, da lugar a interpretar que es una estrategia para cubrir o justificar la falta cometida por la Sra. Secretaria Electoral Federal, pareciendo inclusive una especie de defensa corporativa por los vínculos de relación o funcionales existentes en la Justicia Federal de Santa Cruz” y remarcó “La actuación del Juez Federal Dr. Claudio Marcelo Vázquez también resulta cuestionable, en tanto los hechos mencionados se vinculan directamente con actos irregulares cumplidos en el ámbito de su competencia y por personal a su cargo y bajo su responsabilidad. En este marco y dada la gravedad de la irregularidad y extralimitación que constituye realizar un informe actuarial -en calidad de funcionario público- donde en vez de dejar constancias de hechos objetivos y de manera neutral, se realizan manifestaciones sobre estados subjetivos y calificaciones de conductas, sumado al incumplimiento de los deberes y funciones de la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, que mencioné, entiendo que todo ello podría dar lugar a la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación en ejercicio de su función disciplinaria, tanto respecto a la nombrada como al Sr. Juez Federal Dr. Claudio Vázquez, sin perjuicio de la actuación penal de oficio”, concluye José Luis Janezak en su denuncia pública, lo cual considera una sospechosa coincidencia por pertenecer a un partido opositor al gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)