El dólar blue alcanza nuevo récord en $598

La cotización del dólar blue experimentó un rebote hacia el cierre de la jornada, llegando a un nuevo récord de $598 para la venta. Al mismo tiempo, los tipos de cambio financieros se dispararon y el Banco Central (BCRA) volvió a intervenir vendiendo divisas.

El comportamiento del dólar blue fue volátil durante la jornada. Después de tocar un máximo intradiario de $600, comenzó a descender hasta los $590, para luego revertir la tendencia y terminar en $598 en la punta vendedora y $593 en la compradora. La brecha entre esta cotización paralela y el tipo de cambio oficial alcanzó el 110%.

Durante agosto, la divisa informal ha aumentado casi $50, lo que representa un incremento del 9%.

En el ámbito bursátil, los tipos de cambio financieros también mostraron alzas. El Contado con Liquidación continuó su sexto día consecutivo de incremento, aproximándose a los $600, superando al dólar blue por séptima jornada. Mientras tanto, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, subió y redujo la brecha con el dólar paralelo. El dólar MEP cotizó en $525,14, y la diferencia con el tipo de cambio oficial llegó al 84,5%.

El dólar Contado con Liquidación, por su parte, alcanzó los $601,2, con una diferencia del 111,2% en comparación con el tipo de cambio oficial.

El BCRA concluyó su intervención en el mercado de cambios con ventas netas por un total de US$ 21 millones, mientras que los ingresos provenientes de las liquidaciones de las economías regionales alcanzaron los US$ 85,3 millones, la cifra más baja en las últimas dos semanas. Hasta ahora, el acumulado por el dólar agro llega a los US$ 1.830 millones, lo que representa el 92% del objetivo de US$ 2.000 millones establecido por el Ministerio de Economía al lanzar la cuarta etapa del Programa de Incentivo Exportador.

En cuanto a las cotizaciones aplicables a los gastos con tarjeta en el extranjero, el dólar Qatar se vendió a $592,5 y el dólar turista o tarjeta cerró en $518,4.

El dólar mayorista avanzó a $284,20 por unidad, ubicándose veinte centavos por debajo del inicio de la jornada. En el Banco Nación, la moneda estadounidense, sin impuestos, cerró en $294, mientras que en el promedio de los bancos privados cerró en $296,5. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA