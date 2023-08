Interrupción en la compra de divisas del Banco Central en medio de la depreciación del peso

En medio de una ola de compras de dólares por parte de las empresas y una aceleración en la depreciación del peso en el mercado mayorista, el Banco Central ha detenido temporalmente su racha de compra de divisas. Esta racha de adquisiciones de reservas, reiniciada tras la reformulación del Programa de Incentivo Exportador (PIE) a finales de julio, tuvo su segunda interrupción en el día de hoy.

Después de 10 de las últimas 11 jornadas con compras de reservas, el Banco Central debió aportar al mercado alrededor de US$ 21 millones netos, una cifra similar a la recomprada el día anterior. Esta interrupción también fue influenciada por una reducción del 36% en las liquidaciones de dólares provenientes del sector agropecuario, que pasaron de US$ 132,4 millones a US$ 85 millones en comparación con el día anterior.

El Programa de Incentivo Exportador ha aportado alrededor de US$ 1.830 millones al mercado oficial, logrando así un 92% del objetivo inicial de US$ 2.000 millones establecido por el Gobierno. De este total, el Banco Central ha conservado unos US$ 1.274 millones netos, gracias a recortes adicionales aplicados a la demanda de divisas en el mercado paralelo.

Mientras tanto, la autoridad monetaria ha acelerado la depreciación del peso en el mercado mayorista. El dólar mayorista subió un peso, alcanzando los $284,20 por unidad para la venta, lo que representa un aumento de $4,85 en los primeros dos días de la semana. El tipo de cambio ha experimentado un ritmo de depreciación del 11,6% mensual, aunque este ritmo es ligeramente inferior al pico del 14,6% que se alcanzó el día anterior.

Esta aceleración en el ritmo de depreciación del dólar mayorista, que supera el comportamiento de meses anteriores cuando se mantenía cerca de la tasa de inflación, está en línea con las expectativas del Fondo Monetario Internacional (FMI). (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA