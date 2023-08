Ministro de Seguridad porteño propone medidas para combatir la inseguridad

Luego del trágico asesinato de una niña de once años en el partido bonaerense de Lanús, el Ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, ha propuesto un conjunto de leyes con el objetivo de enfrentar la inseguridad y prevenir futuros episodios similares. Entre las propuestas destacan la creación de una Ley Penal Juvenil y una Ley de Reiterancia.

Burzaco, quien es parte del PRO y responde al liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, expresó su consternación por el caso de la niña Morena Domínguez y afirmó que la sociedad debe actuar para evitar tragedias como esta. En una entrevista con Radio Rivadavia, Burzaco argumentó a favor de bajar la edad de imputabilidad y de responsabilizar a los menores por sus acciones delictivas.

“¿Me vas a decir que un chico de 14 años no es consciente de lo que hace cuando comete semejante aberración?”, cuestionó el ministro, enfatizando la necesidad de una Ley Penal Juvenil que trate de manera diferenciada a los menores pero que establezca consecuencias efectivas por sus actos. Además, Burzaco señaló la importancia de una Ley de Reiterancia para abordar la reincidencia de delincuentes adultos.

El funcionario también destacó la preocupación por el crecimiento del narcotráfico en el país y responsabilizó al Gobierno de Alberto Fernández por no enfrentar este problema de manera efectiva en algunas provincias, particularmente Buenos Aires y Santa Fe.

“Si no atacamos el tema narco de fondo, el problema no lo solucionamos. Los jóvenes están sacados por un celular y zapatillas y no miden lo que hacen”, insistió Burzaco, haciendo un llamado a la acción y subrayando la importancia de medidas claras para prevenir situaciones trágicas como la de Morena. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA