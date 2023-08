Dólar blue alcanza récord nominal de $605 previo a elecciones primarias

En la última rueda previa a las elecciones primarias, el dólar blue volvió a experimentar una subida y alcanzó un récord nominal de $605 para la venta. En el mercado oficial, la divisa finalizó con una cotización de $298,50 para la venta.

La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial se sitúa en un 110%. El dólar blue había llegado a un pico intradiario de $610 el jueves, pero revirtió la tendencia para cerrar en $602. Durante la semana, acumuló un aumento de $32.

Se reporta que en algunas casas de cambio del interior del país se están pidiendo entre 610 y 615 pesos por la venta del dólar.

El Banco Central (BCRA) continuó vendiendo divisas, con una operación de US$ 97 millones en esta última semana. En el mes, el acumulado de compras netas en el mercado se redujo a US$ 140 millones, mientras que las economías regionales liquidaron US$ 153,3 millones en la semana, superando el objetivo de liquidaciones por US$ 2.000 millones con tres semanas restantes para finalizar agosto.

En el ámbito de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP experimentó una subida inicial moderada, mientras que el Contado con Liquidación (CCL), después de superar los $600, revirtió la tendencia. El dólar MEP alcanzó los $539,3, generando una brecha del 87,6% con respecto al tipo de cambio oficial, mientras que el CCL cayó a $595,28, manteniendo un spread con el oficial del 107,1%.

Además, el dólar Qatar se vendió a $599,02, acercándose a solo cinco pesos del valor del dólar blue, mientras que el dólar turista o tarjeta, aplicable a consumos en el exterior con tarjetas de débito, cotizó en $524,1.

El dólar oficial sin impuestos en el Banco Nación cerró en $298,5, y en los principales bancos privados, el promedio se ubicó un peso por encima de ese valor.

En el ámbito mayorista, el dólar cerró a $287,35 por unidad, con un aumento de $1,15 con respecto al cierre anterior. Durante la semana, registró un incremento de $8, representando la corrección semanal más alta desde agosto de 2019. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA