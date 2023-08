La justicia no autorizó el Derecho a Réplica de José Luis Janezak en el diario La Opinión Austral, hasta el día después que transcurran las elecciones

Siguiendo con la presentación que interpuso ante la justicia, el abogado local José Luis Janezak, candidato al Consejo de la Magistratura por Cambia Santa Cruz, el letrado fue notificado hoy por el juez subrogante que admitió tramitar el reclamo principal contra La Opinión Austral, pero “rechazó la medida cautelar solicitada para mitigar o minimizar el daño causado por las publicaciones realizadas y que se consumará efectiva e irreparablemente al llegar a las elecciones de este domingo sin haber podido ejercer mi derecho a réplica reconocido por nuestra constitución, expresó a OPI Janezak quien dijo “ todo ello con el argumento de que resulta imposible ordenar la publicación solicitada por encontrarnos en veda electoral, lo cual constituye una interpretación que restringe derechos fundamentales como en este caso”, indicó.

Finalmente Janezak observó “La Justicia debe estar para prevenir todo tipo de daños y en este caso sólo tramitará el reclamo posteriormente a producido, cuando se pudo evitar o por lo menos minimizar”. De esta manera el fallo sui géneris del Juez le hace lugar al reclamo basado en el derecho a réplica, pero no autoriza hacerlo antes de las elecciones del día domingo, a pesar que como indica el abogado local “en ninguna parte del comunicado que pido publicar como replica, hay expresiones que signifiquen algún tipo de acto de proselitismo público que es lo que está prohibido en veda electoral”.

El documento que LOA no va a publicar:

“¿HABER RECLAMADO EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES A LA SRA. SECRETARIA ELECTORAL ES UN DELITO?”

A los ciudadanos santacruceños:

Habiendo tomado estado público una causa penal armada en mi contra, por información filtrada evidentemente por alguna dependencia de la Justicia Federal de Santa Cruz, me veo en la obligación de salir públicamente a denunciar esta campaña sucia y persecución utilizando el sistema judicial para cubrir o justificar el incumplimiento de los deberes de la Secretaria Electoral dependiente del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez.

Sin entrar en detalles por las permanentes trabas y decisiones arbitrarias que dificultaron todo el proceso electoral en trámite ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez, el pasado 22/07/2023 en ocasión de intentar realizar la presentación de las boletas testigo correspondientes a la localidad de El Calafate, sucedió una situación completamente insólita, como fue el rechazo de recibir la misma, por parte de la Sra. Secretaria Electoral Dra.

María M. Campos Álvarez, generando así una incómoda situación tratando de explicarle que no podía negarse a recibir la presentación. En dicha oportunidad le pedí que, en todo caso, una vez recibida con el cargo correspondiente, que me fuera devuelta con la constancia de que no se había alcanzado el número suficiente de boletas.

Fue así que a pesar de mis intentos de explicarle la gravedad de su conducta, la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, me devolvió la presentación de las boletas testigo correspondientes a la localidad de El Calafate, “de palabra” y negándome en la cara que las habían recibido, sin providencia que rechace formalmente la entrega de boletas por cuestiones de forma, y más grave aún, sin ninguna constancia por escrito del rechazo o devolución, incumpliendo los deberes establecidos por el Reglamento para la Justicia Nacional y vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y principio de lealtad y buena fe procesal.

Luego en el trámite del Recurso de Apelación interpuesto para defender los intereses de mis representados, tomo conocimiento que la Sra. Secretaria Electoral había elaborado un informe actuarial tergiversando totalmente los hechos con absoluta mala fe y propósito de perjudicarme, extralimitándose y abusando de su función.

Posteriormente el 28/07/2023, el Juez Federal Dr. Claudio Vázquez, ignorando por completo mi descargo presentado el 27/07/23 planteando las graves irregularidades e incumplimiento incurrido por su Secretaria Electoral, decide ordenar se extraiga testimonio del mencionado informe actuarial para ser remitido a la Secretaría Penal del Juzgado Federal a su cargo, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos.

Lo insólito y asombroso de todo esto, es que el hecho totalmente tergiversado de mala fe por la Dra. Campos Álvarez, consistió en realidad en un entredicho o simple reclamo efectuado por mi parte, ante la flagrante falta cometida por la funcionaria judicial, que en todo caso, es el único hecho con entidad o relevancia suficiente que podría dar lugar a una investigación penal por los delitos de por abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y más grave aún, por falsedad ideológica con abuso de su función en la elaboración de un informe actuarial que obviamente carece de objetividad, imparcialidad o neutralidad.

Ello así, cuando todavía no salía de mi asombro e incredulidad por la formación de una causa penal en mi contra, por el sólo hecho de haber efectuado un reclamo a una funcionaria judicial que estaba actuando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, este viernes 04/08/23 me notifican que se dispuso “la prohibición de cualquier tipo de comunicación y por cualquier vía” con la Dra. María M. Campos Álvarez, a la que se califica además como “damnificada”.

Resulta lamentable y repudiable el uso banal y distorsivo del marco legal vigente en materia de violencia de género, para que se dicte una medida cautelar tan ridícula y absurda como esta, como si existiera una relación personal de maltrato permanente o reiterado hacia la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, con quien sólo he tenido un trato respetuoso como apoderado de la Coalición Cívica ARI Santa Cruz, por los trámites relacionados con dicho partido o con los procesos electorales como el que está en curso.

La forma en que se ha armado la causa penal en mi contra, da lugar a interpretar que es una estrategia para cubrir o justificar la falta cometida por la Sra. Secretaria Electoral Federal, pareciendo inclusive una especie de defensa corporativa por los vínculos de relación o funcionales existentes en la Justicia Federal de Santa Cruz.

La actuación del Juez Federal Dr. Claudio Marcelo Vázquez también resulta cuestionable, en tanto los hechos mencionados se vinculan directamente con actos irregulares cumplidos en el ámbito de su competencia y por personal a su cargo y bajo su responsabilidad. En este marco y dada la gravedad de la irregularidad y extralimitación que constituye realizar un informe actuarial -en calidad de funcionario público- donde en vez de dejar constancias de hechos objetivos y de manera neutral, se realizan manifestaciones sobre estados subjetivos y calificaciones de conductas, sumado al incumplimiento de los deberes y funciones de la Secretaria Electoral Dra. Campos Álvarez, ya descripto precedentemente, entiendo que todo ello podría dar lugar a la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación en ejercicio de su función disciplinaria, tanto respecto a la nombrada como al Sr. Juez Federal Dr. Claudio Vázquez, sin perjuicio de la actuación penal de oficio.

El sistema judicial no puede ser usado para disciplinar conductas, solamente porque incomoden a algún funcionario. Es inadmisible que desde el Poder Judicial se pretenda dar este mensaje, que los ciudadanos debamos tener miedo a ser perseguidos penalmente por defender nuestros derechos, por exigir o reclamar a los funcionarios públicos que cumplan con sus deberes, como lo hice en este caso, a una funcionaria judicial.” (Agencia OPI Santa Cruz)