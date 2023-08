El Gobierno evalúa estrategias tras el resultado de las PASO

El Gobierno argentino se encuentra evaluando su estrategia luego del impacto de las elecciones primarias, en las que el candidato libertario Javier Milei se impuso como la fuerza con mayor apoyo (30,04%), superando a Unión por la Patria (27,27%) por casi tres puntos. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expresó la necesidad de “evitar que gobierne la Argentina” bajo el liderazgo de Milei.

Ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner han hecho comentarios públicos sobre los resultados, y en la Casa Rosada, el mandatario limitó su comunicación a una serie de tuits en los que felicitó formalmente a los candidatos de su espacio y mencionó que su Gobierno escuchó “la voz del pueblo” en relación a los números obtenidos por el candidato libertario.

El Gobierno considera que la abultada elección de Milei es un castigo a la clase política tradicional y se enfocará en explicar el fenómeno para tratar de revertirlo, apuntando a sectores de electores que no apoyaron a Milei y a los casi once millones de personas que no votaron en las PASO.

Agustín Rossi y el ministro de Economía, Sergio Massa, coincidieron en la importancia de evitar que Milei gobierne el país. Rossi calificó a Milei como “un peligro para la democracia argentina“, mientras que Massa apuntó a una próxima gesta para evitar que “la antidemocracia se quede con el país“.

El análisis en el entorno gubernamental apunta a atraer a votantes descontentos con el modelo de Milei, así como a los sectores moderados de Juntos por el Cambio. Se busca destacar las consecuencias de votar por la derecha y captar el voto bronca hacia Milei.

Las próximas elecciones generales, previstas para el 22 de octubre, serán una oportunidad crucial para el Gobierno de demostrar su capacidad de adaptación y recuperación después de los resultados sorprendentes de las PASO, en las que el fenómeno Milei sacudió el escenario político argentino. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA