Cuando nos preguntamos si era necesario que el gobernador se pusiera el guardapolvo de pintor, nos referíamos a lo que está ocurriendo hoy en la Educación provincial

(Por: Rubén Lasagno) – La Educación en Santa Cruz está pasando por uno de los peores momentos de los últimos tiempos. La renuncia de Busquet y el cambio de equipos para dirigir un área tan sensible como ésta, solo tendrán efecto placebo, si no se ataca el problema de fondo: la planificación, un programa sustentable en el tiempo y la asignación de muchos recursos, tanto para recomponer los salarios docentes, como para volcarlos a una masiva reestructuración edilicia, tareas de mantenimiento y personal asignado para dedicarse al cuidado de las escuelas, como se dejó de hacer hace muchos años.

El 25 de enero de este año, cuando arreciaban en las redes y en los medios provinciales, la foto de Claudio Vidal con un mameluco de pintor y una paleta con enduido en la mano, publicamos una nota de opinión bajo el título “¿Es necesario?” y allí cuestionábamos este tinte demagógico que le imprimía el novel gobernador a su gestión en materia educativa, por cuanto a nuestro criterio, todo se fundamenta en hechos concretos: un plan y una estrategia para enfrentar los problemas graves a los cuales se les debe dar solución de forma inmediata y no sumaba nada esa especie de publicidad, de fuegos artificiales que vendía el gobierno provincial, pretendiendo que creyéramos un relato, el cual, no estaba respaldado en los hechos; hoy a varios meses de aquella nota, concluimos que teníamos razón.

En un párrafo de esa columna expresé “No es imprescindible rodearse de actos simbólicos ni de acciones aparentes para explicar lo que es y hacia dónde va, porque la gente, especialmente a la clase política y en este caso al gobernador, le reclama sinceridad, honestidad y seriedad, como hombre público y conductor político de los próximos años en Santa Cruz; no le pide que se ponga un buzo y salga a pintar escuelas junto con sus funcionarios, le pide que aplique políticas públicas, que asigne el presupuesto necesario a la Educación, que se ocupe de hacer un plan de obras a través de los organismos correspondientes y recomponga el salario de los docentes devolviéndole la dignidad a los maestros y no dar vueltas en paritarias fallidas exentas de una propuesta viable, que no le aseguran a la provincia los 180 días de clases que pregonó en su campaña”.

A cinco meses de su asunción, el gobernador no ha podido administrar la Educación, todas las semanas hay aulas cerradas por falta de calefacción, agua u otros servicios, escuelas sin maestros, grados que no pueden funcionar, por cuanto no se disponen suplencias o no las necesarias; conflicto permanente con el personal del servicio de limpieza y como corolario de todo, se generó el colapso de algunos edificios escolares, como el de la escuela Nº 44 y otros tantos establecimientos con serios problemas edilicios y de infraestructura que no se resolvieron en las vacaciones y ya con los chicos en clases, mucho menos.

Lo que en su momento le parecía al gobierno una gran estrategia de comunicación, difundir la laboriosidad del gobernador y sus funcionarios vistiendo mameluco como mensaje de trabajo y dedicación a las necesidades de la Educación pública en la provincia y teniendo a la vista las condiciones en las que están las escuelas hoy y el sistema en general en Santa Cruz a cinco meses de esta nueva gestión, el contraste se multiplica y la molestia en la opinión pública se exacerba.

Volvemos a nuestra nota donde advertíamos que la demagogia no es buena consejera de un gobierno que llegó, precisamente, por sus promesas de cambio. Nadie logra un resultado distinto, haciendo lo mismo. Y en política, faltar a este principio, es condenar al partido gobernante a sufrir una derrota en las elecciones próximas y no creo que esa sea la voluntad del Gobernador. (Agencia OPI Santa Cruz)