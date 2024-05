Según una fuente de Clarín, la contaminación frente al Glaciar “suponen que es hidrocarburo” y que “podría ser” causado por el movimiento de materiales en Los Notros

(Por: Rubén Lasagno) – El diario Clarín se hizo eco de la grave contaminación producida en el Brazo Rico, frente al Glaciar Perito Moreno por parte de una embarcación de Hielo y Aventura, una empresa de turismo que opera en el Lago Argentino, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, información que diera a conocer OPI Santa Cruz y ningún otro medio de la provincia ha investigado ni se ha preocupado por dilucidar sobre los porqué, cómo y quién/quiénes han sido los responsables de esta grave acción contra un ambiente (teóricamente) protegido.

Sin embargo, lo interesante de la nota de Clarín, que se apoya en la investigación de OPI para desarrollar el tema, es la variante que manejan sus fuentes, sobre la hipótesis de lo que habría pasado respecto de la contaminación de hidrocarburos en el lago Argentino.

Indican en el informe que una fuente de Parques puso en duda el propio derrame, al decir: “Se supone que era una mancha de hidrocarburos, lo más probable, algún derrame provocado por las embarcaciones que cruzan el lago”, una duda que a estas alturas y con la cantidad de pruebas documentales que existen no califica y reafirma la teoría de que existe una aviesa intencionalidad de ocultar lo ocurrido ante la opinión pública.

Luego, el diario continúa haciendo una síntesis de los sucedido, tal lo referimos en nuestro extenso informe de la semana pasada y aludiendo a la responsabilidad que le cabe (para nosotros de manera indubitable) a la empresa Hielo y Aventura y a las autoridades que no realizaron los controles y hasta el momento no han aplicado multas y/o rescisión de la concesión y siempre teniendo como fuente a un guía turístico dentro del Parque, Clarín señala “No solo Hielo y Aventura Hielo es la gran empresa y doy fe de que son responsables con el cuidado del ambiente. Pueden haber tenido un descuido, sí. Pero debería probarse. En Los Notros también hay movimiento de materiales y un arroyo que podría arrastar cualquier tipo de derrame al agua”.

Plantar la duda y correr el foco

Sin duda, las manifestaciones que le deslizaron al diario nacional es, obviamente, una clara maniobra para sacar de foco a la empresa de trekking y navegación del Parque Los Glaciares y diluir su responsabilidad por este grave hecho de contaminación en un ambiente tan sensible, que a la vista está, no se encuentra cuidado ni controlado como señalan los anuncios oficiales.

La fuente del diario Clarín le pone todas las fichas a Hielo y Aventura, “da fe” por lo responsables que son, pero reconoce que “pueden haber tenido algún descuido”. En efecto, “el descuido” fue haber navegado por días y días derramando gasoil y aceite al lago (no hay precisión de cuántos días), pero baste decir que cuando se descubrió la mancha hacía mucho que venía derramando fluido al agua y siguió haciéndolo varios días después sin reportar el incidente y ante la ausencia de los debidos controles a los cuales debería estar expuesta la empresa de turismo.

Al poner un manto de dudas sobre la calidad y cantidad del derrame, la fuente de Clarín sostuvo que “debería probarse”. No hay mejores y más contundentes pruebas que las imágenes satelitales, las fotos que publicó OPI y un video filmado desde la embarcación Alacalufe que publicamos, donde se ve con total claridad cómo desde el motor de la lancha, emana la mezcla de gasoil y aceite que deja una extensa estela negra a su paso, como bien lo prueban visualmente, otras de las fotos que hemos dado a conocer.

Y el máximo esfuerzo de la fuente de Clarín por sacarle todo tipo de responsabilidad a la empresa Hielo y Aventura, es cuando señala que en la remodelación del hotel Los Notros, único emprendimiento hotelero privado dentro del Parque, se están haciendo movimientos de materiales y que debido al cauce de agua que pasa cerca del complejo hotelero, un descuido de quienes allí cumplen labores allí, podría haber provocado un derrame de hidrocarburos, aceites o combustibles que el agua arrastró hacia el lago; argumento, por supuesto, falso e insostenible.

Lo obvio y lo simulado

Que duden si hay contaminación, que digan desconocer cómo se produjo la contaminación estando a la vista las pruebas y sobre todo, que pongan en duda la forma y el responsable de dicha contaminación, es lisa y llanamente una tarea burda y absurda de encubrimiento por parte de quienes ni siquiera han cumplido con la obligación de denunciar expresamente a los perpetradores de este desastre ambiental frente al Glaciar Perito Moreno y por ende, recae sobre todas las autoridades con competencia en el lugar, quienes hasta hoy no han tomado ninguna acción correctiva y/o punitiva contra la empresa responsable, quien sigue cumpliendo con su trabajo turístico normalmente.

Sin duda el cerramiento informativo que existe alrededor del tema en cuestión, es producto de una clara campaña de encubrimiento, ya sea por razones políticas, empresariales y/o institucionales de los organismos involucrados como Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina y las Secretarías y/o MInisterios de Medio ambiente, tanto a nivel nacional como provincial.

No obstante, es un tema que siempre contará con el seguimiento de OPI Santa Cruz y a pesar de la reticencia de los medios provinciales a tocar el tema o de la comunicación recortada, falaz e incompleta que sacó el gobierno de Santa Cruz, para explicar lo que no explica, nuestro compromiso es profundizar la investigación sobre los hechos ocurrido en el Lago Argentino y más aún, observar e informarle a la opinión pública lo que se hace y lo que no se hace, desde el ámbito institucional de los organismos involucrados, ya sea para clarificar lo sucedido como para establecer los responsables y las inevitables y serias consecuencias comerciales y judiciales, que debería acarrear para cada uno de ellos, por su participación en los hechos y el ocultamiento de este desastre frente a un ícono del turismo mundial como son los Glaciares, que lo venden como un ambiente de exuberante naturaleza, prístino y libre de contaminación. (Agencia OPI Santa Cruz)