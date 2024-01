¿ES NECESARIO?

(Por: Rubén Lasagno) – El Gobernador Claudio Vidal sin duda tiene un equipo muy poco profesional en materia de comunicación institucional, dado que utilizan recursos viejos, gastados, de modé. que fueron exitosos hace 70 años atrás cuando Perón y Evita se mostraban en fotos o en infografías empuñando una pala, plantando un arbolito, cubriendo con una manta a un niño o pegando un ladrillo en plena efervescencia del “Plan Progreso”, donde la autoridad política se involucraba con el mensaje que bajaba al obrero, produciendo empatía, simulando que era un “igual”, pero claramente nadie creía ni pensaba que alguno de los que posaban con sonrisas de dentífrico desde las revistas y diarios, conociera una cuchara de albañil o fuera capaz de preocuparse por tapar a un niño desamparado o enfermo de un hospital. Era la práctica goebbeliana del discurso político, una estrategia fundacional de lo que años después fuera conocido mundialmente como el movimiento populista, que atraía el voto mediante la práctica clientelar, usando la pobreza y la necesidad de la gente para sus propósitos ocultos, a través de la propaganda oficial.

Representación de Evita cubriendo con una manta a un niño desprotegido

El hombre común

Claudio Vidal, en cambio, no debe esforzarse por parecer que hace lo que no hace, por cuanto tiene la posibilidad de ser un hombre más de la sociedad que lo rodea, un hombre común que recién llega la política, alguien que se esforzó en el duro trabajo petrolero y eso es un valor agregado en épocas donde la sociedad está harta de los que han vivido 50 años saltando de cargo en cargo.

Vidal ha sido un trabajador petrolero a quien muchos lo recuerdan como un vecino más del Barrio Evita de Río Gallegos y algunos policías de la provincia, lo tienen presente cuando iba a la Escuela de Policía en ruta 3, a pedirles permiso para pasar por el predio y llegar la vera del estuario a pescar róbalos desde la costa.

Es un hombre simple y como tal debería presentarse; hoy tiene responsabilidades mayores, pero en un mundo finito, donde todas las cosas también se terminan, como la vida misma, recurrir a cierta exageración de los símbolos, esforzándose en demostrar que la persona es proactiva y trabajadora, a pesar de las circunstancias, no es necesario, eso también es finito; las acciones honestas que tome de acá en adelante, bastan para que sea tenido en cuenta y juzgado si hace las cosas bien o mal.

No es imprescindible rodearse de actos simbólicos ni de acciones aparentes para explicar lo que es y hacia dónde va, porque la gente, especialmente a la clase política y en este caso al gobernador, le reclama sinceridad, honestidad y seriedad, como hombre público y conductor político de los próximos años en Santa Cruz; no le pide que se ponga un buzo y salga a pintar escuelas junto con sus funcionarios, le pide que aplique políticas públicas, que asigne el presupuesto necesario a la Educación, que se ocupe de hacer un plan de obras a través de los organismos correspondientes y recomponga el salario de los docentes devolviéndole la dignidad a los maestros y no dar vueltas en paritarias fallidas exentas de una propuesta viable, que no le aseguran a la provincia los 180 días de clases que pregonó en su campaña.

Verlo enduir una pared como símbolo de que personalmente se ocupa de llevar adelante la reparación de los edificios escolares derruidos, no es real y roza lo populista, como la parodia estrafalaria y ridícula en la que se transformó el acto político de Jorge Capitanich, cuando besó la cabeza de un maniquí en su frenético e impostado periplo de besar todo lo que se le pusiera adelante, para parecer tierno, sociable, preocupado, cariñoso y humano, mientras desde su gobierno encubre a Emerenciano Sena y su familia que asesinaron, trituraron, quemaron y desaparecieron a la joven Cecilia Strzyzowski en El Chaco.

Si acaso debemos acostumbrarnos a ver a Claudio Vidal tomar parte (simbólicamente) de cada acción de gobierno que emprenda con el fin de restaurar el orden en la provincia, me gustaría una foto del mandatario con las carpetas como la de YCRT que llevó bajo el brazo cuando vino Milei, entrando en la puerta del Juzgado, para entregar las denuncias penales que debería tener redactadas sobre las administraciones fraudulentas de Servicios Públicos, Vialidad Provincial, IDUV, Caja de Servicios Sociales, Caja de Previsión Social, Lotería, Distrigas y los ex intendentes de las localidades donde existen cataratas de corrupción administrativas como Pico Truncado, Piedra Buena, Los Antiguos, Perito Moreno, Caleta Olivia y Río Gallegos, entre otros.

Hasta ahora vemos con esperanzas que este nuevo gobierno está descubriendo los desfalcos ocurridos en entes autárquicos, ministerios y empresas vinculadas a la provincia y el propio Vidal los ha expuesto ante la prensa. Sin embargo, no tenemos aún las denuncias penales hechas con nombre y apellido ni la imagen del gobernador, entregándolas en mesa de entrada del Juzgado, poniéndolas a disposición de los jueces, para que investiguen.

Esa foto, aún, no hemos logrado verla. (Agencia OPI Santa Cruz)