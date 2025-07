Santa Cruz ni cerca de Chubut. Ambos gobernadores están separados por un brecha en la búsqueda de transparencia, iniciativa política y moral pública

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Que el gobernador de Chubut Ignacio Torres, haya hecho público su idea de reformar la política y la justicia, eliminando los fueros en todos los estamentos públicos, separa automáticamente al mandatario vecino con nuestro gobernador Claudio Vidal, quien al contrario de aquel, ha negado sistemáticamente la implementación de ficha limpia en la provincia y precisamente, mediante el uso de los fueros parlamentarios, él y los diputados de su partido, impiden que un legislador acusado de varias causas por corrupción y abuso sexual en tres casos, sea despojado del privilegio de los fueros que le da su condición de diputado, para evitar que la justicia actúe, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento de Santa Cruz donde se establece como condición primaria y fundamental, que la Cámara desafuere al diputado para darle pie al juez a que inicie las actuaciones. La orden de Claudio Vidal a Pedro Luxen y a Fabián Leguizamón (y de allí para abajo) es encubrir, proteger y convalidar la impunidad de Fernando Españón.

Claudio Vidal, si realmente fuera honesto políticamente y practicara lo que tanto prometió en campaña y jamás cumplió, buscaría la transparencia de los actos del Estado y podría a aprovechar las elecciones de octubre para anexar un plebiscito, al igual que Chubut y poner en boca del pueblo, situaciones similares de consultas básicas como, además del “chau fueros”, la necesidad de investigar a los candidatos previamente con el impulso de “ficha limpia” o preguntarle a la gente si están decididos a modificar la Constitución para que los abogados que compitan como candidatos para jueces, sean elegidos por el pueblo en elecciones y no puestos a dedos por el Ejecutivo o por ejemplo, que todos los organismos de control de gestión como el Tribunal de Cuentas pasen de manera automática a quedar en manos de la oposición al gobierno y no, como sucedió con el kirchnerismo y vamos en camino a hacer lo mismos con el SER, el Ejecutivo tiene en la Cámara un proyecto para ampliar el número de Vocales y colonizar el organismo auditor, con sus propia militancia y lo mismo pretende hacer con la justicia, que necesariamente debe ser reformulada, es cierto, pero Vidal quiere correr a los K para poner a los V.

El Gobernador Torres, no se si realmente va a poder concretar sus planes, por cuanto no es simple hacerlo en una provincia en la cual la oposición, especialmente interpretada por el peronismo/kirchnerismo, tiene mucho poder y la vinculación con sectores nacionales de la política y el sindicalismo es muy fuerte y notoria; pero es cierto que hay una decisión tomada y difundida públicamente por el propio mandatario y todo aquel que se oponga, quedará cruzado de sospechas de ocultamiento y/o complicidad con aquellos a quienes la transparencia no les conviene en ningún orden de la vida política de la provincia.

Claudio Vidal a quien le gusta sentir que hay un “bloque patagónico” dispuesto a buscar el federalismo, la ecuanimidad en la distribución de los recursos, plantearle al gobierno nacional intereses comunes de las provincias de la región y ciertamente interpretan una suerte de bloque político para ir a cuestionarle a Milei temas que atraviesa a ambos Estados, ha comenzado a quedar relegado en materia de transparencia y gestión, pues no se lo ha escuchado (ni se los escuchará) apoyar los proyectos de transparencia política e institucional del vecino.

Sin duda, la posición política del gobernador Vidal es y será incómoda, de ahora en más y especialmente cuando en alguna entrevista radial o televisiva, que no sea de los medios abonados a la provincia, alguien le pregunte qué piensa de la decisión de ignacio Torres y deba decir públicamente, de qué lado del mostrador se para; si apoyando la transparencia que propone el chubutense o comenzará a dar vueltas tratando de cerrar una idea que no puede responder sinceramente y con la verdad, porque siempre estuvo contra la ficha limpia y jamás haría un plebiscito para dejarle a la gente la posibilidad que decida si deja o quita los fueros a los tres Poderes de Santa Cruz.

Mientras Torres alienta el plebiscito para quitarle a los diputados provinciales la manipulación de esa decisión fundamental que, como proyecto legislativo les permitiría a los diputados actuar “en defensa propia”, Claudio Vidal tiene como iniciativa preponderante concentrar aún más el poder en la Legislatura, al cual domina mediante la mayoría, para manejar las decisiones (en este caso los fueros de los diputados), busca hacer suyo el Tribunal de Cuentas para anular controles o usarlos para presionar a los municipios que no son “del palo” y está empeñado en “cambiar la justicia”, para hacerla adicta a su gobierno.

Estas son solo algunas razones por las cuales el gobernador de Santa Cruz jamás haría un plebiscito; teme las decisiones que tomaría la gente por fuera de su interés político. Y se equivoca, si el pueblo advierte un cambio, posiblemente tenga alguna posibilidad electoral en el 2027, en cambio si se tiene en cuenta que una elección general es un gran plebiscito, ponerlo a consideración del público al final de su gobierno, podría ser realmente catastrófico para su idea de perpetuarse. (Agencia OPI Santa Cruz)