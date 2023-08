Javier Milei ya tiene su gabinete conformado

Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), ha declarado que ya tiene conformado su eventual Gabinete de gobierno y que lo tiene “listo para asumir ahora“. Estas declaraciones se produjeron un día después de su victoria en las elecciones primarias, donde obtuvo el 30% de los votos.

Milei también se refirió a su relación con Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Señaló que se siente decepcionado por su comportamiento y que sería difícil incorporarla a su proyecto. Afirmó que Bullrich estuvo involucrada en operaciones en su contra en los últimos meses y que esto dificulta su inclusión en su eventual gobierno.

En cuanto a su victoria en las elecciones primarias, Milei reconoció que “la sociedad está enojada” y admitió que no esperaba el resultado que lo colocó como el candidato más votado y con serias posibilidades para las elecciones generales en octubre.

En relación a su programa económico, Milei afirmó que sabe cómo hacer crecer la economía y reducir la inflación, pero que las medidas necesarias van en contra de los intereses políticos. También mencionó su propuesta de dolarización, asegurando que esto permitiría pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre la relación con el FMI, Milei argumentó que su programa económico, que incluye un ajuste fiscal más profundo que el propuesto por el Gobierno, no debería generar problemas con el organismo internacional, ya que abordaría los problemas fiscales de manera más contundente.

En cuanto a su relación con otros políticos, Milei mencionó que el ex presidente Mauricio Macri fue el único que lo llamó para felicitarlo por su victoria en las primarias. Sin embargo, no pudo responder la llamada en ese momento. También abordó la interna en Juntos por el Cambio, afirmando que su proyecto es el que puede poner fin al kirchnerismo y que Juntos por el Cambio no es capaz de hacerlo. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA