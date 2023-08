Claudio Vidal, gobernador electo, evitó responder a la pregunta sobre qué hará con el endeudamiento de 10 mil millones de pesos tomados recientemente por Alicia K

Claudio Vidal, el gobernador electo el domingo, estuvo en Fm News dando su primera entrevista post elecciones y una de las primeras preguntas que le hicieron los conductores, fue cómo va a actuar ante el endeudamiento tomado por la provincia pocas horas antes de las elecciones del domingo 13, tal lo publicado por OPI y el petrolero evitó responder de manera directa, acudió a evasivas, desvió el eje de la respuesta y se perdió en argumentos y generalidades que nada tenían que ver con la idea de cómo va a proceder ante tal circunstancia.

La incomodidad por la pregunta al aire y sin red, se hizo evidente en el petrolero porque no solo una sino tres veces, los conductores le preguntaron sobre el particular y en cada oportunidad Vidal no respondió concreta y puntualmente de qué manera manejará la coyuntura y por el contrario se amparó en “el deseo” de que la gobernadora “haga bien las cosas” y dejó entrever que hasta que no asuma no tomará ninguna acción concreta y remarcó que “espera que las cosas estén bien”.

Ante la primera pregunta directa de qué hará con este endeudamiento de 10 mil millones de pesos, Vidal respondió “Tendrá que dar explicaciones el Ministerio de Economía, no se puede tomar este tipo de decisiones a seis meses de entregar el gobierno” y cuando le repreguntaron si se iba a hacer cargo de esta decisión tomada por Alicia Kirchner días antes de las elecciones dijo “Yo no me voy a hacer cargo, por eso nuestro ingreso en diciembre va a ser con escribano público con nuestro equipo técnico y de abogados y no me voy a hacer cargo de lo que hicieron para atrás”.

Lo que puede hacer Vidal

El gobernador electo en la práctica no puede ingresar a Economía, ni exigirle a la gobernadora, ni demandar ni realizar ninguna acción específica de reclamo, por cuanto quien gobierna hasta el 10 de diciembre es Alicia Kirchner y en tanto ella haya realizado todo el encaminamiento legal del endeudamiento, hasta que no entregue el gobierno, Vidal está impedido de realizar auditoría, revisar documentación etc, aún cuando haya sido elegido en las urnas. Técnicamente, aún cuando sea el nuevo gobernador, hasta el 10 de diciembre es un ciudadano más.

Pero lo que sí puede hacer el gobernador electo, es realizar un pedido de informe, a través de derecho a la información pública y/o hacer una presentación en la Legislatura provincial por medio de sus diputados, tomando posición al respecto y reclamando los argumentos oficiales que fundaron el pedido de endeudamiento, aunque Vidal lo sabe perfectamente por lo que vamos a explicar más abajo.

Paralelamente, lo que debería hacer Vidal, es armar una pieza de comunicación, donde deje expresamente fijada su posición al respecto e inclusive, contarle al pueblo, de quien tanto se acuerda en sus discursos, qué ha pasado, en el marco de qué situación, qué es lo que sabe y qué hará cuando asuma el gobierno, por ejemplo si revisará el endeudamiento y denunciará el destino de los fondos si no existiera coincidencia con el fin propuesto o en todo caso si le dará participación al Tribunal de Cuentas o lo judicializará, ni bien asuma y corrobore si hay ilegalidad en el manejo, inversión y asignación de esos fondos.

Claudio Vidal no dijo nada. Solo ha publicado en las redes una foto y una escueta nota protocolar, diciendo que se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner y eventualmente con el Ministro de Economía; eso no explica nada.

Los medios han publicado lo que ni siquiera constituye una gacetilla, dado que no posee ninguna descripción, ni término y tampoco habla de los temas que habrían abordado. Una imagen vacía y para nada significativa, bajada de las redes sociales. Eso no es comunicar.

El silencio innecesario

Cuando los diputados provinciales aprobaron el Presupuesto 2023, quedó claramente establecido que el Ejecutivo puede tomar este endeudamiento sin pasar por la Legislatura, desde la vigencia de la ley 3.479 que lo autorizaba a tomar crédito público hasta 10 mil millones de pesos. Es en ese marco que Alicia Kirchner, hizo este acuerdo de deuda y el nuevo gobernador, evidentemente,, cuando estaba al aire en la radio, lo desconocía.

El tema data del año 2016 y con esa norma se fue manejando a lo largo del tiempo en los sucesivos presupuestos anuales. Luego, en el año 2020 se modificó, agregando que el monto del endeudamiento no debía superar el 15% de los recursos coparticipables a municipios.

En 2023, en el artículo 24 de la ley de Presupuesto, se autorizó al Ejecutivo a tomar deuda pública sin pasar necesariamente por la legislatura. Siempre con un parámetro de hasta el 15% de la masa coparticipable anual a municipios que para este año seguro, alcanza un total de giros por 50 mil millones de pesos.

Ese Presupuesto, esa Ley y la normativa a la que hacemos referencia, fue aprobada por el oficialismo con 16 votos 8 en contra y una abstención, entre los que se opusieron estaban los diputados del SER, el partido a cargo de Claudio Vidal, hoy gobernador electo.

Claudio Vidal, gobernador electo, evitó responder a la pregunta sobre qué hará con el endeudamiento de 10 mil millones de pesos tomados recientemente por Alicia K

Es decir, el petrolero no abrió la boca en Fm News y debería tener conocimiento de que los diputados oficialistas le dieron curso al pedido de la Gobernadora, como forma de manejar el endeudamiento de 10 mil millones de pesos de manera “legal” faltando prácticamente horas, para que se produjeran las elecciones provinciales.

No se explica, entonces, por qué Vidal evitó responder de manera directa en la entrevista radial (de lo cual se infiere que no sabía) y por qué no ha llevado adelante una comunicación pública que explique su posicionamiento político al respecto, teniendo como argumento de peso haberse opuesto a través de sus diputados a esa iniciativa que hoy, le impide “oponerse legalmente”, pero nada le prohíbe manifestarse al respecto y marcar su posición en relación a este mecanismo de endeudamiento provincial, claramente forzado para evitar el control parlamentario.

A menos, claro, que Vidal, ahora que fue electo Gobernador, crea, piense y advierta que podrá hacer uso del mismo recurso, el cual, cuando debatió en la Cámara en la ley de Presupuesto, sus diputados se opusieron.

Si es así, lo observaremos cuando asuma el gobierno y deba implementar en la práctica lo que dijo combatir desde el discurso, mientras fue candidato, para seducir al electorado que ha creído en sus promesas y ahora esperan que las cumpla. (Agencia OPI Santa Cruz)