Netflix apuesta fuerte por los videojuegos: permitirá jugar en televisores y computadoras

Según publica Clarín La plataforma de streaming va por más tras el lanzamiento de su versión beta de cloud gaming.

Netflix profundiza su presencia en el mundo de los videojuegos. Luego de incursionar en el mundo mobile, la gran “N” va por más con el lanzamiento de su versión beta de cloud Gaming (juegos en la nube) en televisores, en principio, y con planes de extender la propuesta en un futuro cercano al servicio a sistemas de PC.

Esta decisión del servicio de streaming de series y películas surge mientras sigue expandiendo su experiencia en este segmento del mercado para sus suscriptores.

La ambiciosa meta de Netflix es hacer que los juegos sean accesibles en celulares, tabletas y navegadores de internet en los que los miembros disfrutan de sus servicios.

La compañía está dando un paso significativo con el inicio de pruebas con un grupo selecto de personas en Canadá y el Reino Unido. Este servicio se espera que esté disponible en televisores específicos y, pronto, en PCs y Macs a través de la propia web de la compañía.

Inicialmente se cuenta con dos juegos: Oxenfree, producto de Night School Studio -un estudio de juegos de Netflix-; y Molehew’s Mining Adventure, un atractivo juego arcade.

Para facilitar el uso en los televisores, la compañía está utilizando un joystick que se puede utilizar desde los teléfonos. Para los usuarios con cuentas en PCs y Macs, se espera que se utilice un conjunto de teclado y mouse.

La versión de prueba limitada no se trata solo de comprobar el funcionamiento de los juegos. Está diseñada para comprobar también si la tecnología de transmisión y el controlador son eficientes. De esta forma, se puede tener una idea de si la experiencia de uso es la adecuada.

Por otro lado, los juegos en la televisión funcionarán en una lista determinada de dispositivos, entre los que aparecen Amazon Fire TV Streaming Media Players; Chromecast con Google TV; Smart TV de LG; NVIDIA Shield TV; dispositivos y televisores Roku; Smart TV de Samsung; y Walmart ONN.

La visión de Netflix es hacer que los juegos sean más accesibles para sus miembros en todo el mundo al ponerlos a disposición en más dispositivos. Aunque la compañía aún está en las primeras etapas, espera con entusiasmo los comentarios de los probadores beta y está ansiosa por compartir más actualizaciones en el futuro.

Otras plataformas de juegos en la nube

Los servicios de videojuegos en la nube del que Netflix quiere formar parte tiene varios rivales de peso para el segmento gamer. Microsoft, por ejemplo, lanzó en 2020 su plataforma Xbox Cloud Gaming que después de dos años de pruebas llegó en 2022 a la Argentina.

Xbox Game Pass Ultimate (XGPU) es el servicio y más económica manera de descubrir y jugar nuevos títulos en tu consola Xbox, Windows PC, televisiones Smart TV Samsung y dispositivos móviles.

Se caracteriza por brindar acceso a 100 juegos mensuales de alta calidad, incluidos lanzamientos de Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento como: Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Minecraft y muchos increíbles juegos de nuestros socios como Among Us, MLB The Show 22 y próximos lanzamientos a cambio de 1499 pesos mensuales.

Asimismo, incluye una membresía de EA Play que incluye varios juegos de deportes y aventuras de los más destacados, como FIFA 23, Madden NFL 22 y Star Wars: Squadrons.

A diferencia de la propuesta de Netflix, Xbox Cloud Gaming está disponible en las consolas Xbox One, Xbox Series XS, Windows PC, celulares y tabletas Android, celulares y tabletas Apple y televisiones Smart TV Samsung de 2021 en adelante. (Clarín)