La empresa SUDELCO SA, que debe construir la Planta Potabilizadora de Río Turbio lleva 166 días de demora, no empezó la obra, pero le hace donaciones a SPSE

Santa Cruz es una provincia muy extraña, donde el Estado es muy raro como contrata, no siempre clara la forma en que lo hace y en el caso que nos ocupa, la empresa SUDELCO SA que debe hacer una obra adjudicada por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) consistente en la cosntrucción de la Planta Potabilizadora en esa localidad, le donó a la empresa de energía del Estado, una camioneta Ford Ranger 4×4 y tiene previsto para más adelante, hacerle entrega de una retroexcavadora Caterpillar y un camión, tal como lo confirmó Omar Tuyaré, Gerente de SPSE Río Turbio en la Fm Tiempo de esa localidad.

El funcionario provincial omitió decir en calidad de qué, la empresa SUDELCO SA, le dona un equipamiento tan caro a Servicios Públicos y más aún cuando esta empresa viene incumpiendo los términos del contrato donde se establece un plazo de 402 días corridos para su terminación, llevan 166 días sin siquiera haberse instalado con personal en Turbio y tal cual lo señala en la entrevista el propio gerente, recién la semana que viene la empresa comenzaría a acopiar áridos donde va a ubicar el obrador para la construcción de la planta potabilizadora que debería haber empezado en marzo de este año.

Incumplidora pero generosa

El 30 de junio de 2023, publicamos una nota bajo el título “El negocio del agua. Licitada y pagado el porcentaje inicial las obras del mejoramiento de captación, no solo no empezaron, Sudelco SA no armó ni siquiera el obrador”.

En aquel primer informe detallamos que por Expte Nº 91524/2021 y Licitación pública SPSE Nº 03/2022, el gobierno provincial anunció la construcción denominado “Mejoramiento del sistema de captación de agua y nueva potabilizadora” en Río Turbio, adjudicado a la empresa Sudelco SA por un monto de $ 1.609.966.801,80.

Expresamos en aquella oportunidad que se podía ver un enorme cartel anunciando la obra donde figuran representados, el Ministerio de Obras Públicas, el Enohsa y la provincia de Santa Cruz a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, el organismo licitatario y en la leyenda (actualmente) se visualizan además de estos datos, una promesa de 100 puestos de trabajo, 14 meses de plazo para su terminación y establece como fecha de inicio de la obra el 17/03/23.

De aquella nota a ésta de hoy, nada se ha modificado, excepto que van casi 166 días de incumplimiento del contrato, el cual debía haberse iniciado en el mes de marzo del año 2023, SUDELCO SA no se ha instalado en Río Turbio, No se conoce que SPSE haya multado, denunciado o recurrido el incumplimiento de los términos del contrato, pero extrañamente y sin explicación lógica, la constructora aparece donando vehículos, maquinaria pesada y camiones a la contratante (SPSE).

Nadie sabe ni entiende en calidad de qué o por cuál motivo una empresa que ha sido favorecida por un contrato público y ha incumplido hasta el momento, muestra rasgos de filantropía explícita con la empresa de energía que la contrató, regalándole costosas máquinas.

¿Habrá en juego una importante re determinación de precios, actualización de los montos de adelanto de obra o del precio final de la misma?.



Lo que algunas de las fuentes creen en este sentido, es que no todo lo que dicen desde SPSE es cierto y la conducta de la empresa, incumplidora serial de un contrato público, no es la habitual para estos casos. (Agencia OPI Santa Cruz)