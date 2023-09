Bullrich critica propuestas de Milei: “inaplicables e imposibles””

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ha cargado duramente contra el libertario Javier Milei, acusándolo de proponer recetas económicas “inaplicables” e “imposibles” y de cambiar sus posturas en plena campaña electoral.

En una entrevista en el canal de televisión TN, Bullrich expresó su desconcierto ante las propuestas económicas de Milei y sus cambios de posición. “No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora“, señaló. “Había dicho dolarización, con eso generó intriga en los jóvenes que piensan en dólares y prometió dolarizar el país. Ahora les dice que su programa va a durar 35 años, pero esos jóvenes van a tener 60 años. ¿Cuál es el plan económico que va a tener?”, se preguntó la aspirante a presidente.

Bullrich calificó a Milei como “un teórico de la economía” que repite citas de autores reconocidos pero cuestionó su capacidad para lidiar con la economía “real” que enfrentará el próximo presidente a partir del 10 de diciembre. “Ese día agarras el volante del tractor y empezás a avanzar para llevar adelante los cambios que el país necesita“, agregó.

La candidata enfatizó la falta de coherencia en las propuestas de Milei y sus declaraciones en la campaña. “Si dice su plan y después vienen todos sus voceros a decir que no es dolarización, que van a ampliarlo después de no sé cuántos años y a sacar la plata de no saben dónde, no sé bien cuál es el plan“, insistió.

Además de las críticas económicas, Bullrich señaló que Milei mercantiliza a la sociedad y resaltó la importancia de proteger el medio ambiente y el bienestar de las personas. Hizo referencia a los comentarios de Milei a favor de la contaminación del agua y afirmó que “tenemos que descontaminar el agua” y enfocarnos en el cuidado de las personas.

Respecto al rol de Mauricio Macri en la campaña, Bullrich pidió liberar a Juntos por el Cambio de estar pendientes de las acciones de su fundador y enfocarse en las propuestas para el futuro. “No tenemos que estar más presos de lo que hace Macri“, enfatizó, destacando la necesidad de una campaña basada en propuestas en lugar de respuestas a declaraciones y acciones individuales. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA