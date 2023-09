Juez Federal declara a Donald Trump responsable de difamar a E. Jean Carroll

En una decisión emitida el miércoles, el juez federal de distrito Lewis Kaplan en Manhattan determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es responsable de difamar a la escritora E. Jean Carroll al negar en 2019 que la hubiera violado. El juez afirmó que los jurados decidirán cuánto debe pagar Trump en concepto de daños y perjuicios en un juicio civil programado para el 15 de enero de 2024. Esta decisión sigue a un veredicto en mayo que ordenó a Trump pagar a Carroll 5 millones de dólares por agresión sexual, así como otro caso separado por difamación.

El juez Kaplan señaló que el jurado que emitió el veredicto en mayo ya consideró cuestiones comunes a ambos casos y estableció que las declaraciones de Trump en 2019 se hicieron con malicia real. Trump había apelado el veredicto de mayo y la negativa de Kaplan en junio de desestimar la demanda actual ante el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos en Manhattan.

A pesar de los cargos legales que enfrenta, Donald Trump, de 77 años, mantiene una posición dominante para ganar la nominación presidencial republicana de 2024. E. Jean Carroll, de 79 años y excolumnista de la revista Elle, busca 10 millones de dólares adicionales por las declaraciones de Trump en junio de 2019, en las que negó conocerla y la acusó de inventar el ataque para impulsar las ventas de sus memorias.

En su decisión de 25 páginas, el juez Kaplan enfatizó que el veredicto del jurado en mayo eliminaba la necesidad de volver a litigar sobre el presunto ataque. También rechazó la afirmación de Trump de que el veredicto anterior significaba que cualquier daño debería reducirse, ya que Carroll no debería recibir reparaciones dos veces. Carroll argumenta que la primera difamación de Trump le causó un daño mayor, incluyendo a su reputación, que la segunda.

Roberta Kaplan, abogada de Carroll (sin relación con el juez), expresó su expectativa por el juicio programado para enero. El 18 de agosto, el juez Kaplan calificó de “frívola” la apelación de Trump a su decisión de permitir que el segundo caso fuera a juicio, lo que podría resultar en que Trump deba pagar daños y costos a Carroll si el tribunal de apelaciones está de acuerdo.

En sus declaraciones de junio de 2019, Trump también menospreció a Carroll, afirmando que “ella no es mi tipo” y que la supuesta violación “nunca sucedió”. El juez no se pronunció sobre si esos comentarios eran difamatorios, señalando que esa cuestión no se había abordado adecuadamente antes del juicio. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA