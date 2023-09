Flavia Royon asegura que el costo de la electricidad disminuirá un 10% con las nuevas obras

En un acto de inauguración de la Estación Transformadora 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, la secretaría de Energía de Argentina, Flavia Royón, destacó la importancia del rol del Estado en la planificación y gestión de la infraestructura energética del país. Además, anunció que se espera una reducción del costo de la electricidad cercana al 10% gracias a las obras que el Gobierno está impulsando en todo el territorio argentino.

Royón subrayó la necesidad de contar con una planificación y gestión estatal en el sector energético, argumentando que el mercado por sí solo no puede satisfacer las demandas de infraestructura energética que requiere el desarrollo económico del país. “Necesitamos un Estado que planifique y gestione, porque solo el mercado no puede estar. Nosotros somos desarrollistas y en consecuencia necesitamos infraestructura energética, porque sin eso no hay desarrollo posible“, declaró la funcionaria.

La Estación Transformadora 25 de mayo, que estuvo paralizada desde 2017 y ha sido esperada por más de dos décadas en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los ejemplos que Royón utilizó para destacar el compromiso del Gobierno con la infraestructura energética. Esta obra no solo promete impulsar el crecimiento y desarrollo industrial en la región, sino que también generará un ahorro anual de más de $1.100 millones.

La secretaría de Energía también detalló el alcance de las inversiones en infraestructura eléctrica y de gas que el Gobierno ha realizado, enfocándose en finalizar proyectos en curso y priorizar aquellos que estaban pendientes. Según Royon, en esta gestión se han invertido más de $12.700 millones y más de US$620 millones en obras de infraestructura eléctrica, habiéndose incorporado 875 kilómetros de líneas de alta tensión, en comparación con los escasos 2 kilómetros de la gestión anterior. En cuanto a los gasoductos, se construyeron 686 kilómetros en contraposición a los 42 kilómetros realizados previamente. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA