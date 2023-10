Jerez y Constantino se dieron cuenta en el minuto 44 del segundo tiempo, que los fondos no los maneja la CSS sino, Economía

El cambio de los tiempos políticos en la provincia, viene junto con el cambio de postura personal de quienes han llegado en representación de las masas a un ente u organismo oficial, a través del cual cobran un sueldo.

Esto también es aplicable a mucha dirigencia gremial, cuyo humor fluctúa de acuerdo a quien gobierne o bien, habiendo sido absolutamente funcional (por ejemplo) por 8 años a Alicia Kirchner como UPCN, APAP y ATE, teniendo a la vista el ingreso de Claudio Vidal al poder el 10 de diciembre, empiezan a despotricar contra la actual gobernadora y a poner distancia, con argumentos que hasta el momento no habían aflorado.

Hugo Jerez y Beatriz Constantino, vocales por los activos y pasivos de la Caja de Servicios Sociales salieron a cuestionar la falta de autarquía de la Obra Social de la provincia por el perjuicio que causa la falta de manejo propio tanto en la faz administrativa como en la faz de contrataciones profesionales y el manejo de los recursos, lo cual sucede hace 37 años desde que el kirchnerismo asumió el poder en Santa Cruz y cuando ambos llegaron con el voto de los afiliados, en el mes de junio 2022, la situación era exactamente la misma.

Ahora, 15 meses después de su asunción, los Vocales decidieron pedirle información a Tribunal de Cuentas de la provincia porque descubrieron que la Caja no maneja los fondos de los afiliados, ya que toda la masa de dinero caen en el bolsillo y las cuentas del Ministerio de Economía.

Todo huele a fin de época y a la cercanía de la nueva gestión en la provincia, la cual comienza el 10 de diciembre. Jerez y Constantino incumplieron lo que prometían en campaña; nada de esto les era ajeno antes y no lo es ahora. Se preocuparon por lo que debían los municipios pero nunca cuestionaron/denunciaron el ingreso de fondos al Ministerio en vez de a la CSS, tampoco el arancelamiento médicos y los problemas graves de los derivados a Buenos Aires, que padecen todo tipo de carencias, privaciones y abandono.

En aquella nota el día del triunfo en las elecciones de Jerez y Constantino, donde los afiliados buscaron sacar al oficialismo de la Obra Social y hablando de las irregularidades planteadas por los propios Vocales cuando eran candidatos, dijimos expresamente

Hugo Jerez y Beatriz Constantino, vocales por los activos y pasivos de la Caja de Servicios Sociales

Es decir, el impacto negativo de esa corrupción en la CSS, lo ha sentido gran parte de la gente que ayer ha votado en contra de la fórmula oficialista, compuesta por gremios afines al Ejecutivo, cuyo objetivo era meramente gatopardista: cambiar para que nada cambie.

Por esto y no por otra cosa, Jerez y Constantino deberán demostrar que son distintos y si no puede cambiar las cosas, se ven impedidos de forzar cambios desde adentro o no tienen la capacidad o decisión de denunciar ilícito y plantear la transparencia dentro del ámbito de la CSS, deberán optar por la renuncia, antes que sobre sus cabezas se les desmoronen las sospechas de complicidad, como ocurre dese hace años con la Caja de Previsión Social y sus Vocales, puestos allí con el mismo propósito que el que hoy encaran ellos, en la Caja de Servicios Sociales,

Pues bien, estamos en octubre de 2023 y esta razón tardía que esgrimen los Vocales, no configura ninguna sorpresa para nosotros, es un juego más de vanidades y esfuerzos por permanecer en el cargo y hacer lo que deberían haber hecho hace un año atrás y sin embargo callaron, algo que se ha repetido sucesivamente en todos y cada uno de los Vocales en ambas Cajas, donde llegan con un discurso y los actuales casi 1,3 millones de pesos que cobran mensualmente de manos del gobierno (porque es quien cobra y paga), termina torciendo los objetivos y aplacando la euforia inicial de campaña. (Agencia OPI Santa Cruz)