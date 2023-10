Quejas y denuncias del PIR (Partido de Integración rioturbiense) porque los apoderados del SER lo dejaron fuera de la contienda electoral de octubre

El PIR, Partido de Integración Rioturbiense, una tradicional agrupación vecinal en el Turbio, en las elecciones a la gobernación integró el lema “Por Santa Cruz” (Sublema Integración Rioturbiense) en la cuenca carbonífera y está claramente enfrentado con las autoridades del SER, el partido del petrolero Claudio Vidal, porque para las elecciones de octubre/23 han sido excluídos de la grilla de candidatos participantes a intendente y concejales de esa ciudad, por cuanto el Apoderado legal, no hizo la impresión de las boletas correspondientes y la Justicia Electoral dejó fuera de las elecciones, a esta agrupación vecinal de la cuenca.

En un comunicado el PIR calificó esta acción de “lamentable y triste”, argumentando que en pleno ejercicio de la democracia, se priva a un Partido Vecinal, elegir autoridades afines a sus propios principios y de acuerdo a las necesidades de la ciudad.

“Luego de autorizado nuestro partido por parte de la Justicia Electoral, según normativas vigentes a participar de las elecciones 2023 en los cargos de Intendente y Concejales comienzan los plazos de presentación de documentación, tal como es, el de la confección de Boletas para la votación”, refiere la nota.

Más adelante expresa “Al estar conformando un Frente y consultando a las autoridades de SER, no solo nosotros, sino también nuestro representante legal en la Ciudad de Rio Gallegos, sobre la metodología para llevar adelante este paso tan importante y delicado, se nos informa en reunión del dia 17/09/2023 donde se entregó al representante legal del Partido SER, toda la documentación necesaria para la confección y presentación de la Boleta Correspondiente al PIR y que ellos se harían cargo del trámite correspondiente de confección y presentación de Boleta, para evitar inconvenientes” y agrega “Simplemente evitaron que un Partido Vecinal, que, desde su creación, no tuvo otra propuesta que la de permitir a los vecinos y vecinas de Rio Turbio, ser parte de las decisiones, propuestas e ideas, que este pueblo se merece para que cada dia podamos entre todos, mejorar la calidad de vida de quienes habitamos esta bendita tierra”.

Quejas y denuncias del PIR (Partido de Integración rioturbiense) porque los apoderados del SER lo dejaron fuera de la contienda electoral de octubre

Desde el PIR aseguran que están tratando de reunirse con Claudio Vidal para obtener una respuesta sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no lograron su propósito.

“Según el Cronograma Electoral – continúa el reclamo del PIR – el día 22/09 vencía el plazo para la presentación de boletas, pero la Justicia Electoral adelantó ese plazo, para el dia 21/09 y se nos informa que no se llegó a tiempo con la impresión de las Boletas” y se preguntan “Llamativo NO?, las únicas que no llegaron a tiempo, las del PIR de Río Turbio”

Y observa la nota que si bien es cierto que la Justicia Electoral cambió las reglas establecidas para la presentación de boletas, “no es menos cierto que no hubo previsión ni coordinación para hacer dicha presentación en tiempo y forma por parte del responsable de hacerlo. Quienes saben de Política, entienden muy bien que no llegar y cumplir como corresponde con la presentación de este paso, para la participación en una elección, es muy grave”, señala.

Tras la exposición del problema desde el PIR hicieron responsabile al Apoderado del lema Por Santa Cruz, Marcelo de la Torre y sus colaboradores, por la omisión grave de las formas que los dejaron fuera del acto eleccionario y resaltan que se ven frustrados todos aquellos vecinos que creyeron en la propuesta de ese espacio vecinal y en que el partido SER, inspiraba un verdadero cambio para lograrlo.

Las fuentes consultadas en Río Turbio le confiaron a OPI que el intendente Darío Menna sabía de esta situación antes de que el PIR fuera notificado formalmente de que quedaban fuera de las elecciones, lo cual avienta la posibilidad de “una mano negra” dentro del propio partido petrolero, que habría urdido la maniobra con el fin de que el partido vecinal no pudiera jugar en las elecciones a intendente y concejales de este mes. (Agencia OPI Santa Cruz)