No es el triunfo del Hamas, es el fracaso de Israel

(Desde Israel por Dr. Israel Rabinowicz especial para OPI Santa Cruz, Argentina) – Esta debe ser una de las notas más dura y difícil que he escrito, sobre el tema a mis 83 años he asumido el personal compromiso de no hablar y debatir, ello no impide que, como seguramente a otros cientos de miles alguna lágrima se escape.

No es conveniente que el mundo se identifique con Israel cuando es víctima de crímenes de guerra. Aunque el apoyo internacional ahora es impresionante, vital y raro, tiene una fecha de vencimiento cercana, es una conocida historia.

Los altos diplomáticos que representan a sus países en Israel tuvieron fuertes dificultades para explicar a sus superiores en sus respectivos países de origen lo sucedido con el poder militar israelí, para todo el mundo inexpugnable. Y así lo es, salvo cuando se ingresa a considerar factores colaterales, humanos.

Ahora, de golpe, éstos todos juntos han florecido.

Hace muy poco a un muy alto jefe militar se le preguntó acerca de los cientos de miles de misiles de precisión en poder de Hezbollah en El Líbano, con desdén respondió, no existe amenaza alguna, se refería a ésa o a cualquier otra, Gaza incluida, para Israel.

Este comentario no pretende competir con las miles de notas periodísticas que encabezan los principales periódicos y cadenas del mundo, muchos las encabezan con los cientos de muertos hasta el momento conocidos, en ellas todos los detalles de la guerra.

Para todos ellos la sorpresa fue total, a Israel nadie la amenazaba, de repente resultó de una impresionante fragilidad, las razones hay que buscarlas fuera del conflicto bélico.

El desorden y la fragilidad humana a la vista total, nadie aparece para poner la cara, nadie habla ni explica nada, ello hace que el caos se multiplique.

Se rompió, se quebró una unión inquebrantable, una confianza absoluta entre fuerzas armadas y población, no hay duda que la misma se recuperará, llevará mucho tiempo, dolor y lágrimas.

En el medio habrá otros conflictos bélicos, estamos cerca al primero de ellos. (Agencia OPI Santa Cruz)

Dr Israel Rabinowicz – Israel es Director ejecutivo en Medios de difusión Tiempo Israel y Tierra Santa Souvenirs Ltd.