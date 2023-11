El electorado está en una gran encrucijada histórica: votar lo malo conocido, que nos está arrastrando a la venezualización del país con Sergio Massa a la cabeza o votar la incertidumbre y el “salto al vacío”, eligiendo a Javier Milei en el balotage.

Que el electorado tenga esta duda es lógico, porque una instancia como la que se presenta en pocos días elimina la elección, solo deja la opción: este o aquel. Y en ese marco hay un 58% que no votó a Massa y otro tanto que no votó a Milei. Sin embargo en el balotage, una franja de más de 38% (entre votantes de Bullrich y en blanco) deben decidir a quién votar o a quién no, sin que ninguna de las opciones sea de su agrado.

Lo que pasa con los dirigentes políticos es distinto. Si bien no es lógico que Juntos por el Cambio haga causa común con los Libertarios, más que nada por el tenor de la campaña previa y especialmente por las desproporcionadas palabras, ataques y propuestas absurdas de Milei, es mucho más absurdo e incoherente que la supuesta “oposición” política, como es el Radicalismo, partido centenario si lo hay, explícitamente diga que vota a Sergio Massa, cuando hasta ayer representaba lo peor de la política nacional, junto con el kirchnerismo que lo respalda.

“Para un peronista/kirchnerista no hay nada mejor que un Radical”. Esta frase la confirma el balotage que desnuda la impureza de una oposición travestida y ambivalente

La UCR a nivel nacional rápidamente (pero a destiempo) se despegó del problema, o al menos lo intentó. En dos comunicados casi simultáneos planteó “El Radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha”, en el cual se declara neutral y expresa que no acompaña a ninguno de los candidatos (Massa y/o MIlei) y en la otra comunicación titula “El homenaje de Massa a Alfonsín fue con dirigentes expulsados del radicalismo por militar en el kirchnerismo”, con motivo del acto en el cual Massa trató de usar la figura de Raúl Alfonsín, para mezclar los tantos y capitalizar el voto radical en el balotage.

Sin embargo, la UCR de Santa Cruz no dijo una sola palabra al respecto. En teoría, institucionalmente debería adherir a la decisión nacional, pero el Comité Provincial no se expresó y la duda queda lícitamente planteada cuando desde la organización política no reaccionan rápidamente, porque cualquier duda “razonable” que tenga la dirigencia Radical en Santa Cruz, implica que al menos consideran posible respaldar a Sergio Massa, a quien (supuestamente) combatían hasta ayer.

Y si analizamos a la dirigencia radical en particular, vemos que Freddy Martínez, lejos de abstenerse o declararse neutral, no dudó un minuto en expresarse al respecto y en sintonía con los Radicales K que coronaron el acto de los 40 años de la democracia de Raúl Alfonsín, dijo que en el balotage votará por Sergio Massa.

Tal vez pese en Freddy Martínez, que sea parte del Directorio del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia, en la ciudad de Río Gallegos, dependiente de la CNEA y el gobierno provincial, donde gana un sueldo importante de un par de millones, que hace mucho más cómoda su existencia y puede modelar sus convicciones. (Agencia OPI Santa Cruz)