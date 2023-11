Alemania, Francia e Italia alcanzan un acuerdo histórico sobre regulación de Inteligencia Artificial

En un paso significativo hacia la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Europa, Alemania, Francia e Italia han acordado conjuntamente pautas para el futuro desarrollo de esta tecnología. El documento, revelado por Reuters, destaca el respaldo de los tres gobiernos a compromisos voluntarios vinculantes para proveedores de IA, independientemente de su tamaño, en la Unión Europea (UE).

Este acuerdo surge en medio de las negociaciones en curso entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre la posición que debe adoptar el bloque en el ámbito de la IA. En junio, el Parlamento Europeo presentó una “Ley de IA” para mitigar riesgos de seguridad y prevenir efectos discriminatorios, sin inhibir la innovación tecnológica.

Durante los debates, se propuso que el código de conducta fuera inicialmente vinculante solo para los grandes proveedores de IA, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, los tres gobiernos expresaron su preocupación por la posible desventaja competitiva para los proveedores europeos más pequeños, enfatizando la necesidad de normas vinculantes para todos.

El documento sugiere que, inicialmente, no se impondrían sanciones, pero se consideraría un sistema de sanciones en caso de infracciones detectadas con el tiempo. En el futuro, una autoridad europea supervisaría el cumplimiento de estas normas.

El Ministerio de Economía alemán, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Digitales, sostiene que las leyes no deben regular la IA en sí, sino su aplicación. Asimismo, abogan por no regular por separado el desarrollo de modelos de IA aún no utilizados o lanzados al mercado.

Este acuerdo histórico coincide con la Cumbre Digital en Jena, donde representantes de política, empresas y ciencia discuten temas relacionados con la IA. Además, las conversaciones entre los gobiernos alemán e italiano en Berlín abordarán asuntos cruciales vinculados a la inteligencia artificial. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA