“Las mujeres del Carbón” son todas, menos, las despedidas por el Frente para la Victoria y ATE

El día 17 de noviembre hicimos una nota referida al documental que produjo la AMA (Agencia de Medios Aydiovisuales) titulado “Mujeres del Carbón”, relacionado con el padecimiento que tuvieron las esposas, madres o hijas de quienes fueron despedidos de YCRT en la época de Mauricio Macri, aunque en el mensaje fílmico se oculta primorosamente, que fueron retiros voluntarios con indemnizaciones millonarias que nunca devolvieron, a pesar de que la mayoría fue restituido a sus cargos.

En aquel informe destacamos que desde el gremio ATE y el gobierno provincial, los cultores, organizadores y productores de ese documental, no siguieron el mismo temperamento con las mujeres de los 417 despidos que llevó a cabo Aníbal Fernández, cuando asumió como Interventor de YCRT y con el agravante que aquellos despidos (sin indemnización y por razones estrictamente políticas) fueron pedidos judicialmente nada menos que por ese entonces, la Secretaria General de ATE, Olga Reinoso.

Ahora bien, profundizando en los participantes del documental impulsado desde el AMA a cargo del dirigente nacional de ATE, Alejandro Garzón, nos encontramos que el Director-realizador de “Mujeres del Carbón” es Pedro Silva, quien aparece en una foto de archivo de un medio local, junto a Olga Reinoso el día que una “comisión” de ATE fue al Juzgado a realizar una presentación para que las 417 personas que trabajaban en YCRT, no pudieran hacerlo y fueran despedidas.

Demás está decir, que Aníbal Fernández, se basó en ese pedido de ATE liderado por Reinoso, para firmar los despidos sin dar ninguna explicación ni contemplando la necesidad laboral de quienes, paradójicamente, los dejaron sin trabajo por el peronismo/kirchnerismo, que hace de la justicia social una bandera y de ATE, un sindicato que ha luchado por los trabajadores estatales y que desde el 2018, los entregó.

Acompañaron a Reinoso y Silva, ese día al juzgado, Gustavo Subiabre, Secretario de Acción política de ATE, empleado de YCRT y militante de La Cámpora y José Navarro, también de ATE CDP. Es decir, que la iniciativa de facilitar el despido de 417 trabajadores, entre quienes hubo muchas mujeres trabajadoras, fue pura y exclusivamente de ATE Santa Cruz y el proyecto del documental con el cual el sindicato mira la historia con un solo ojo, es también iniciativa de ATE, pero con el presupuesto provincial conformado por los aportes de todos los santacruceños, incluyendo “las mujeres del carbón” que sufrieron las consecuencias de los despidos operados por el kirchnerismo en el año 2020 y no están mencionadas en el documental, no obstante, no solo no se realizó un documental reivindicatorio de la mitad de ellas, sino que los mismos que denunciaron penalmente a los trabajadores que terminó echando Fernández, se rasgan las vestiduras por “el dolor” que causó Macri con su decisión de achicar el presupuesto de YCRT; en cambio todo lo que hicieron ellos, es legal y humano.

De esta manera queda expresamente demostrado que el documental es una operación política-partidaria de un sindicato abducido por el kirchnerismo, financiado por el gobierno de Alicia Kirchner y cooptado por una basura ideológica nefasta, abyecta y despreciable, que los muestra como un grupo gremial conectado con lo peor de la política, operando en favor del gobierno al que alguna vez combatió en las calles, hasta que arrió las banderas y se las dejó bien dobladas, en el armario de la gobernadora. (Agencia OPI Santa Cruz)