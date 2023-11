Obviedades partidarias, demagogia y cinismo institucional facturando un documental sobre las mujeres de YCRT, mientras el gobierno, el AMA y ATE, olvidan sus pecados

(Por: Rubén Lasagno) – El 16 de noviembre se estrenó un documental en la Casa de Santa Cruz, con un pre-estreno en Río Turbio, titulado “Las mujeres del carbón, el sueño de un pueblo”, relacionado con una cuestión ciertamente ideológica-partidaria, que funda su núcleo argumentativo en la recopilación de testimonios de aquellas mujeres de la cuenca que estuvieron relacionadas con las familias afectadas por los despidos y retiros voluntarios que operó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018.

Lo que realmente se dice una pieza de campaña política, donde claramente se corporiza bajo otro formato el ¡Ah pero Macri! que durante cuatro años esgrimió el gobierno nacional y provincial, tratando de tapar y/o disimular sus propios desastres.

La producción de este documental de 40 minutos, estuvo a cargo del AMA, la “Agencia de Medios Audiovisuales” a cuyo frente se encuentra Alejandro Garzón, dirigente de ATE. Y en la presentación que hace la página oficial del gobierno, al momento de describir sintéticamente el contenido del audiovisual, señala “Una historia contada por las mujeres del carbón, punta de lanza de la lucha contra el ajuste sistematizado que buscó borrar del mapa a los santacruceños y santacruceñas” y agrega “Mientras cientos de familias de mineros se encontraban de vacaciones en enero del 2018, la intervención de YCRT a pedido del Gobierno nacional de Mauricio Macri enviaba cientos de telegramas de despidos generando la desazón de los pueblos de la Cuenca Carbonífera en la Provincia de Santa Cruz”.

¿Y por casa, cómo andamos?

La memoria selectiva del kirchnerismo es una práctica acorde a su nivel de alienación “ideológica”, aunque todos sabemos que para un kirchnerista la mejor ideología es la plata, los fondos públicos y a propósito, en todos lados leí las bondades que hablan del documental y quiénes produjeron la pieza, quién lo dirigió y hasta una mención que le hicieron en la legislatura provincial, pero en ningún lado escuché ni leí, cuánto le costó a la provincia, la producción de esos 40 minutos de video.

No puedo hacer una crítica a la obra porque no la vi, solo leí la sinopsis que hizo el AMA, pero debo decir que al menos se deberían haber esforzado más para buscarle un título algo más original, ya que el nombre que le pusieron, es un plagio de un documental mexicano que hizo Argelia Villegas López en el año 2008, quien tituló “Viudas del Carbón, mujeres sin nombre”, dedicada a las viudas de 65 mineros que murieron el 19 de febrero de 2006 en ese país.

Siguiendo con el razonamiento que empecé a bosquejar antes de irme por las ramas, decía que esa memoria selectiva que tiene el gobierno y sus cerebros del AMA, le ha llevado a cometer un error histórico imperdonable; no porque a los responsables les importe, claro está, sino porque me da la oportunidad y el pie de cargar sobre ellos y sus “media verdad” y desnudar sus operaciones político-partidarias berretas, obvias y absolutamente contradictorias con la realidad que pretenden redibujar, pensando que la gente es estúpida y no tiene memoria.

Quizás el AMA logre que las páginas webs de la provincia y algunos diarios panfletarios que viven de su pauta, transcriban los textos de sus cartillas de prensa sin analizar ni procesar lo que les llega, pero no es nuestro caso. Nosotros vamos al análisis y con la simple herramienta de memoria y verdad que anida en nuestros archivos, logramos componer una historia que los deja desnudos y en ridículo, tanto a los que tuvieron la idea de hacer el documental, como a quienes lo financiaron, aunque descarto que en este caso, somos todos los habitantes de Santa Cruz.

Esto es porque, mientras el gobierno, el AMA y Alejandro Garzón, parecen haber realizado una gran obra reivindicatoria e inclusiva, de las mujeres que el capitalismo atroz de Macri dejó en la calle y en la desesperación en el 2018, se olvidan que dos años después, en el 2020, también en febrero “mientras cientos de familias de mineros se encontraban en vacaciones”, tal la introducción que hace el AMA al presentar a “Las mujeres del carbón” en su página oficial, el gobierno de Alberto Fernández, con Aníbal Fernández a la cabeza, dejó 417 personas de YCRT en la calle, echándolas de un plumazo.

Y nada es comparable

En el 2018 el macrismo puso en vigencia el retiro voluntario y fueron indemnizados con millones de pesos, aquellos trabajadores que adherían a la propuesta. La mayoría de esa gente, luego de que los sindicatos incendiaran las viviendas del interventor, dejaran de trabajar y plantaran paros interminables, fueron reincorporados y ninguno de ellos devolvió los montos de esas indemnizaciones. Bien podríamos hacer entonces el documental “La Plata del carbón, el sueño de unos vivos”.

Pero si esto es grave y claramente resulta incomparable con los despidos sin ningún tipo de indemnización ni contemplación que llevó a cabo Aníbal Fernández durante el gobierno actual del FPV, razón por lo cual 417 familias quedaron sin sustento de la noche a la mañana, lo más incomprensible y abyecto es que quien previamente a la firma del decreto del Interventor Fernández, sentó las bases para que ello ocurriera fue Olga Reinoso, Secretaria General de ATE Santa Cruz, quien había realizado una presentación ante la justicia para que mediante un Amparo se dejara sin efecto la Resolución YCRT 95/19, que daba de alta a todo ese personal en el periodo de la Intervención anterior y Aníbal Fernández se sustentó en ese pedido de Reinoso/ATE a la Justicia para firmar los 417 despidos sin titubear (y sin indemnización de ningún tipo).

Obviedades partidarias, demagogia y cinismo institucional facturando un documental sobre las mujeres de YCRT, mientras el gobierno, el AMA y ATE, olvidan sus pecados

Es decir, paradójicamente, nada menos que la máxima autoridad de un gremio estatal como ATE, que supuestamente debe defender a los trabajadores, pidió que echaran a 417 compañeros de YCRT, en una acción antinatural de un sindicalista, excepto, como en este caso, cuando actúa políticamente impulsado por las órdenes de un oficialismo atroz, al cual, (tal vez sea solamente casualidad), pertenece su ex marido, Alejandro Garzón (también dirigente de ATE), que es funcionario del gobierno de Alicia Kirchner, es el responsable del AMA organismo que produjo y financió el documental “Las mujeres del carbón”.

Tal vez sea una coincidencia, pero yo personalmente y en Santa Cruz, hace mucho tiempo que dejé de creer que las cosas suceden sin una razón que las conecte. (Agencia OPI Santa Cruz)