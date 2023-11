El paro en Represas lo dirige, sustenta y sostiene la UOCRA, que a su vez es quien autoriza a salir o entrar a las autoridades y la Policía provincial debe pedirle permiso al sindicato

(Por Rubén Lasagno) – En las Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, hace una semana existe un conflicto que, especialmente en Barrancosa, donde hay más obra civil, la UOCRA mantiene tomado el obrador, cortado el acceso y controlado los ingresos y egresos, además de autorizar (o no) las acciones de la Policía de la Provincia, encargada de la seguridad del complejo administrado por la UTE Represas Patagonia.

Debido a una nota interna del día 26 de noviembre 2023 que llegó a nuestras manos, generada por un policía de turno en el complejo La Barrancosa, nos enteramos que la UOCRA manda y dispone de todos los recursos, del personal y de cada cuestión que se decide dentro de los dominios de Represas Patagonia, al punto que hasta la policía obedece las directivas emanadas de la conducción sindical y está virtualmente reducida a un servicio de vigilancia privada.

En una nota dirigida al Responsable de Seguridad Física y Patrimonial Represa Jorge Cépernic (La Barrancosa) el Oficial Ayudante de la policía provincial Facundo Daniel Guzmán como oficial de servicio de turno (diurno), envió una comunicación a la autoridad de la UTE indicando que a las 11:47 hs de ese día 26 se hizo presente en el puesto de acceso de La Barrancosa el Ingeniero Miguel Felipe Rodriguez, Segundo Director de proyecto Represas, para salir del obrador en su vehículo particular y el policía informa allí que de la consulta realizada con el dirigente de la UOCRA Walter Baigorria “…se logra llegar a un común acuerdo, permitiendo al nombrado RODRIGUEZ retirarse en el vehículo en que se traslada, camioneta marca TOYOTA modelo Hilux AC-122-OR, con destino a la ciudad de Rio Gallegos. Sin registrar ningún tipo de novedad”, indica la comunicación de novedades que hace el efectivo de la Policía provincial.

Paro legal, instrumentación ilegal

De acuerdo a lo que emana del texto de esta información, se confirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo: que en el proyecto Represas quienes mandan son los de la UOCRA, verdaderas patotas que conducen la obra, realizan los pedidos gremiales, extorsionan y castigan a quienes no están de acuerdo con ellos, al punto que varios trabajadores no volvieron a “subir” a Represas, porque fueron señalados por los dirigentes del gremio de la construcción como “persona no grata”.

Pero de la lectura del parte de novedades del oficial Guzman, derivan otras cuestiones mucho más graves que el simple liderazgo de la UOCRA dentro del ámbito de Represas; que un ingeniero, como el Sr Miguel Felipe Rodriguez, a su vez Segundo Director del complejo, una autoridad indiscutible dentro del proyecto, no pueda salir libremente del predio de la Barrancosa y su salida deba ser “negociada” por el Oficial Ayudante de la Policía con el dirigente de la UOCRA Walter Baigorria, implica que quienes se encuentran allí en la Barrancosa están secuestrados, son rehenes del conflicto planteado por el sindicato de la construcción. ¿No cabría una denuncia contra la UOCRA por retención indebida de personas?, porque si bien el paro puede ser legal, su instrumentación no lo es.

¿Habrá algún juez por ahí?

Nadie en su sano juicio, puede pretender que un Director del proyecto o cualquier persona, sea ejecutivo o trabajador, no pueda circular libremente, entrar y salir de allí y más insólito aún es que un oficial de Policía, se encuentre subordinado a un delegado de la UOCRA, para que autorice o no a salir a un Director, quien pretendía viajar a la ciudad de Río Gallegos.

Analizando lo que se deduce de esta comunicación interna, confirmamos que la UOCRA, que lleva adelante un paro y conflicto por razones de estricto orden laboral y deuda salarial, lo cual aquí no se pone en tela de juicio, digita, decide y autoriza quién entra y quién sale de Represas y la policía, acata las órdenes del delegado de la construcción. Nos preguntamos si esto se encuentra avalado por el Jefe de Policía de la provincia?.

¿Que hubiera pasado si el Sr Barreiro le hubiera negado la salida al Ingeniero Rodriguez? ¿El Oficial Ayudante, le habría impedido salir al Director del proyecto?. Todo indica que así es. El policía le preguntó al sindicalista si el ingeniero podía salir o no y eso se desprende claramente de la comunicación interna que hace el policía al responsable de la seguridad física y patrimonial de Represas, al cual no nombra en ninguna parte del escrito.

Independientemente de la legalidad del paro o no, de los reclamos, de los cortes si son legales o no, de lo cual se debe ocupar el Ministerio de Trabajo, acá hay un hecho gravísimo que es la retención indebida de personas por parte de la UOCRA y la policía sometida a la autoridad de un delegado del sindicato, quien determina quien sale o quien entra, como si fuera un poder supremo dentro del obrador de La Barancosa.

Ni la UTE, ni la Justicia, ni la policía se han manifestado al respecto y todos han hecho silencio de radio, a pesar de que dentro de Represas se está convalidando un delito bajo el silencio oficial y complicidad de la provincia y la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)

