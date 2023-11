Medicina prepaga: nuevas normativas del gobierno

La Superintendencia de Servicios de Salud ha emitido la Resolución 2407/2023, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, estableciendo nuevas regulaciones para los planes de medicina prepaga en Argentina. Según la resolución, los planes ofrecidos por las empresas de medicina prepaga deberán admitir la afiliación de usuarios de cualquier edad, aunque se permitirá establecer valores diferenciales de cuota según las franjas etarias.

El gobierno, a través de esta medida, enfatiza que la edad de los usuarios no puede ser utilizada como criterio de rechazo de admisión, según lo establece la Ley Nº 26.682. La resolución detalla que, en casos donde el plan de cobertura no tenga distintas franjas etarias, abarcará todas las edades desde el nacimiento del afiliado. En situaciones en las que el plan tenga franjas etarias definidas al momento de la contratación, no habrá límites para la cantidad de franjas.

La resolución también establece que si un afiliado cambia de franja etaria dentro de su plan de cobertura, solo se podrá aplicar el nuevo valor de cuota si el incremento porcentual o en monto fue debidamente informado al usuario.

Durante la vigencia del contrato de afiliación, los valores aplicables a cada franja etaria solo podrán ser actualizados por los aumentos expresamente autorizados por la autoridad de aplicación, según el artículo 17 de la Ley Nº 26.682.

El gobierno también prohíbe exigir al usuario el cambio de plan por ingresar en una franja etaria específica. Además, se establecen límites en los aumentos para los afiliados mayores de 65 años que no tengan diez años de antigüedad continua en la misma entidad, siendo del 30% para edades de 65 a 69 años, 30% para 70 a 74 años, y 40% para 75 años en adelante.

El Poder Ejecutivo subraya que en ningún caso los aumentos podrán determinar una cuota superior a la que correspondería a un nuevo usuario que desee afiliarse a la entidad en el mismo plan de cobertura. Estas medidas buscan garantizar un acceso equitativo a la atención médica para todos los afiliados, independientemente de su edad. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA