Política e inversiones, YCRT la frontera de los posible ante el nuevo paradigma económico-financiero nacional y provincial

(Por: Rubén Lasagno) – El diario La Opinión Austral sacó una nota donde describe los escenarios posibles de YCRT, la empresa deficitaria que sostiene el gobierno nacional y la cual se encuentra en el ojo de la tormenta ante las posibles privatizaciones que anunció Milei, a pesar de no aparecer en el primer listado de aquellas designadas por el gobierno entrante.

Sin embargo, en esa nota, se hace especial mención a la incidencia del gobernador electo Claudio Vidal en dos frente de inversión que tienen su enclave en Santa Cruz: las Represas y el yacimiento de Río Turbio junto con la Usina 240 Mw “14 Mineros”, todo muy lejos de su óptimo rendimiento y en el caso de las represas hidroeléctricas, aún a años luz de su finalización.

Más allá de un presunto mensaje político del diario, donde se lo intenta poner al nuevo gobernador interesado “en darle continuidad a las represas”, como si Vidal tuviera algún tipo de decisión operativa o financiera sobre el proyecto, algo que es totalmente absurdo y sin anclaje en la realidad por tratarse de una obra nacional/internacional, tal lo dijimos en una nota anterior, lo cierto es que lo más cercano a la concreción de un acuerdo, es la posibilidad de que la provincia le presente un proyecto de recuperación y/o explotación de YCRT al gobierno de Milei, sin embargo esa propuesta, en el diario señalada como “mediar en el futuro de la empresa”, no solo es poco claro como enunciado sino tiene aspectos discutibles desde el punto de vista metodológico, de instrumentación y fundamentalmente económicos-financieros.

Una observación que no por obvia es acertada, remarca el diario cuando expresa que la dificultad mayor de cualquier iniciativa de este tipo, es la diferencia política entre el gobierno de Vidal y el nacional, de La Libertad Avanza. Uno es básicamente estatista y el otro privatista.

Pero aún si Vidal resolviera hacerse cargo de YCRT y eso finalmente prosperara, debido a la facilidad que podrían encontrar en la necesidad y convicción de Milei por desprenderse de las empresas deficitarias y más allá del “romanticismo” que impone el relato sobre las empresas de bandera, los recursos soberanos y la patria que está en peligro, cada vez que no gobierna el kirchnerismo, lo cierto es que si la situación financiera de Santa Cruz es tan mala como dicen, no existe ninguna posibilidad de sumar más déficit cargando con una empresa que aloja 2.200 trabajadores con salarios de medios a altos, insume un presupuesto operativo contabilizado en miles de millones anuales y existen dudas aún, sobre la capacidad productiva que puede tener en lo inmediato y a futuro.

Pero a su vez, encadenado con el yacimiento, viene la Usina 240 Mw “14 Mineros”, cuya capacidad hoy no es plena (solo un 50%), faltan muchas inversiones millonarias y mucho trabajo por hacer, a pesar de los millones de dólares que se han licuado en el largo e inconcluso proyecto, sin que alguien hasta el momento, hable de investigar dónde y a qué bolsillos fue a parar la plata que insumió este verdadero elefante blanco del kirchnerismo, que tampoco el macrismo se ocupó de investigar a fondo.

Concluyendo: el gobernador Vidal tendría que moderar el ansia de politizar lo que ya está profundamente politizado (YCRT y Represas) y puntualmente en el caso del yacimiento, pensar que el discurso peronista ya no tiene efecto más que para la tropa propia, pero a nivel nacional, el gobernador no tendrá la caja de resonancia que había hasta ahora, por lo tanto, hablar de cosas ideales o utopías, no construirá esperanzas, por el contrario, fomentará la desconfianza de un electorado que cuando apostó a su candidatura, fue para reformar y transformar lo que se hizo hasta ahora en la provincia.

Con YCRT, tanto los sindicatos como la clase política, deben abandonar el relato y el uso idealizado del mensaje político, en el cual intentan hacer aparecer al yacimiento casi como un derecho propio y partidario, donde no conciben que no sean ellos, los peronistas/kirchneristas, quienes controlen y promuevan la actividad del yacimiento, sin embargo de los últimos 20 años (2003/2023) solo 4 años (2016/2020) hubo una administración no peronista, sin embargo, en 16 años de administración propia no lograron poner a producir la empresa, la utilizaron como caja política y nicho de corrupción y hoy los agarra un nuevo cambio de gobierno con poco para mostrar, una empresa que sigue siendo altamente deficitaria, dependiente de los fondos públicos nacionales y sin una proyección (al menos no fue difundida) que permita pensar sinceramente en un cambio de paradigma, en el cual alguien que no sea peronista/kirchnerista, crea. (Agencia OPI Santa Cruz)