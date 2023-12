Carta abierta al Gobernador de Santa Cruz Claudio Orlando Vidal

(Por: Javier Walter Sofía – La opinión del autor no compromete la opinión del medio) – Proponen que en la privatización de YPF, YCF y represas tengan prioridad los habitantes de las provincias productoras

“Privatizar” siempre ha sido una palabra picante en Argentina, desde el origen mismo de los recursos del Estado Nacional, distribuidos en todo su territorio y la variedad enorme del patrimonio, tanto en propiedades, bienes, equipamiento, instalaciones dedicadas y especialmente en la jurisdicción sobre la renta asociada a la explotación de tal o cual empresa privatizada, la experiencia histórica ha mostrado que toda empresa privatizada consuma un flujo de fondos hacia el exterior de una forma colosal.

El dinero producido por las prestaciones de servicios cautivos, así como por la venta de materias primas a granel, ha llenado los bolsillo más allá de las fronteras de muchas empresas y por demasiado tiempo.

Lo que viene aparece, para el caso de YPF e YCF, como más de lo mismo, pero se está a tiempo de que no sea así, esto de la mano de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Provincial asociados para lo que deben estar asociados, para el bienestar de la ciudadanía de Santa Cruz.

La voluntad de emprender honestamente en nuestra querida provincia se desvaneció como un puñado de sal en el agua cuando en el año 1991 la administración recién ingresada borró de un plumazo todos los organismos de control de gestión, fiscalización ejecutiva y auditoría interna, estuvo dicho en ese mismo momento lo que ocurriría: lo que vemos hoy, un Estado sin datos abiertos a la ciudadanía, ni estadística seria, sin ideas innovadoras, moviéndose por una inercia histórica que arrasó con 32 años de enormes posibilidades.

Con YPF e YCF no tiene porque ocurrir lo mismo hoy, tanto YPF como YCF en Santa Cruz no son un logo, la primera representa la riqueza petrolera, gasífera y ahora el potencia de generación de energía eólica -y otras energías- más importante de Argentina, y la segunda representa la riqueza carbonífera que por si muchos no lo recuerdan alumbró la ciudad de Buenos Aires por décadas y décadas con la fuerza del carbón santacruceño.

El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Orlando Vidal y su gente tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, se han comprometido a hacer crecer Santa Cruz, pero para hacer crecer nuestra provincia se requiere que sus recursos naturales produzcan para adentro y no para afuera como ha ocurrido desde el inicio de la extracción hidrocarburífera y carbonífera en Santa Cruz.

Santa Cruz hoy tiene 337.226 habitantes, pues a hacer las cuentas internas porque la mayoría de ellos recibe un salario, y de ese salario, voluntariamente para cada trabajador, puede salir la “privatización local” de YPF e YCF… y alguna otra que nos merecemos porque los recursos naturales son locales y federales.

Estoy diciendo que el Gobernador Claudio Vidal se ponga al frente, de pie, e inicie las propuestas y gestiones necesarias para que le sean vendidas a Santa Cruz las acciones correspondientes a YPF de todas las áreas actuales y futuras en Santa Cruz y todas las acciones correspondientes a YCF, en el proceso de privatización de ambas empresas, para que la propiedad absoluta, autonomía y beneficios de los recursos naturales que comprenden ambas empresas pase a ser propiedad de los Santacruceños.

Respecto de YCF, nadie tiene idea cuánto vale la empresa, nadie se ha tomado el trabajo fino de realizar prospecciones de calidad, ni históricas ni estratégicas en relación a la potencialidad que ofrece el carbón santacruceño, no solo en la generación de energía directa por su combustión, sino en otros procesos que hoy científicamente son posibles con una inversión moderada y que podrían cambiar la matriz productiva energética convirtiendo el carbón de una “energía sucia” como es considerada en todo el mundo a una “energía verde” como lo puede ser en realidad, con innumerables subproductos.

En cuanto a YPF, sabemos que en más o en menos es una empresa que posee unos 400 millones de acciones de un valor de unos u$s 15 cada acción, con cotización en bolsas internacionales, ¿Quién en su sano juicio siendo parte de la ciudadanía de Santa Cruz, no estaría interesado en comprar acciones de YPF de los yacimientos presentes y futuros de su propia provincia?.

Los yacimientos hidrocarburíferos de Santa Cruz, tanto los maduros como los que parecieran agotados, los aún no explotados que son muchos e incluso de una envergadura tal que son comparables con algunas áreas de Arabia Saudita, como los yacimientos off shore, ofrecen posibilidades enormes para el inversor local como parte de la ciudadanía de Santa Cruz.

Estoy hablando de la rentabilidad de cientos de miles de millones de dólares en recursos hidrocarburíferos y carboníferos, en una provincia que ya demostró su calidad de trabajo en la materia, pero además demostró que las instituciones académicas terciarias y universitarias están preparadas para soportar una carga de estudiantes y graduados tal que pueden preparar nuevas generaciones de especialistas con la finalidad, primero de hacer de estos recursos naturales una realidad palpable económica y financieramente, y segundo posibilidad la calidad de reinversión en procesos energéticos nuevos y de alta tecnología capaz de suplir el agotamiento de el gas, el petróleo y el carbón que algún día en las generaciones venideras ocurrirá.

A esta altura se preguntará el lector ¿De dónde sacar el dinero para comprar las acciones de la YPF-Santa Cruz, y de YCF?, pues es claro y sencillo, de los bolsillos de cada Santacruceño, voluntariamente y pensando en una inversión a futuro.

Lo que se busca con privatizar YPF e YCF no es solo ideológico, sino que es económico, se busca dinero fresco, como en Santa Cruz nadie más que aquellos que conocen los números conocen la realidad económica provincial, por lo que es difícil hablar en concreto, pero supongamos que de esos 337.226 habitantes que somos en Santa Cruz, cobre algún salario al menos un 60% (son unas 202.000 personas), y hagamos una cuenta a mano alzada diciendo que cada una de esas personas está dispuesta a poner de sus haberes $ 10.000 durante 1 año, esto significaría una cifra de $ 2.020.000.000 (dos mil veinte millones) mensuales, y una cifra anual de $ 24.240.000.000 (veinticuatro mil doscientos cuarenta millones).

Estos valores alcanzaría para comprar por mes unas 127.000 acciones de YPF a valor actual, y en el año unas 1.534.177 de acciones, pero esto es solo a mano alzada, si el Presidente Javier Milei cumple en respetar sus promesas y compromisos, no tendrá ningún inconveniente en aceptar que YPF-Santa Cruz e YCF pasen a manos de la ciudadanía de Santa Cruz.

Y lo mismo para el resto de las provincias productoras si cada provincia toma la iniciativa.

Esto no es una utopía, es algo real y es necesario para el crecimiento de Santa Cruz, yo hablo de $ 10.000 por trabajador por mes, pero si lo comparamos con el precio de los alimentos, con ese valor solo se pueden comprar 2 latas de leche, o menos de 2 kilos de carne, o…

¿Quién no estaría dispuesto a poner de su salario $ 25.000 mensuales, o más, durante 1 año, o más, para hacerse de una inversión a largo plazo y crearse un futuro aquí en su propio suelo, darle seguridad a sus hijos y nietos, y compartir con toda la ciudadanía un logro común de prosperidad y decencia económica y financiera como nunca jamás tuvo Santa Cruz?.

Muchos estaríamos dispuestos a poner más dinero, aún jubilados, aún pequeños y medianos empresarios, aún trabajadores temporarios, PERO! para esto se necesita un compromiso ciudadano entre quienes habitamos Santa Cruz y los Poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel PROVINCIAL como a nivel MUNICIPAL.

Se necesitan GOBERNANTES HONESTOS que abran sus mentes , sus brazos y a las ideas de quienes, como yo o cualquier otra persona, esté en el tramo final de su camino de Vida, y que actúen en función a ello con honestidad.

Los recursos informáticos para las retenciones mensuales por administración y bancarias están, los sistemas técnicos y estadísticos están, los registros de cuentas aún desconocidos por la ciudadanía están, los procedimientos estructurales de participación abiertas están, todas las posibilidades están dadas, solo falta la decisión.

Pero esa decisión debe ser YA MISMO!, porque tanto YPF como YCF están en la mira de muchos de afuera y de adentro que se refriegan las manos por su privatización, no desde ahora sino desde hace muchos años, cuidado! pues esto es hoy y mañana puede ser tarde, ya están circulando en el extranjero los números de las ganancias de estas privatizaciones y corren ofertas y contraofertas por privado en muchos despachos.

Señor Gobernador Claudio Vidal, a su corazón apelo como hombre del petróleo, es momento que abra las puertas desde hace años cerradas de la Casa de Gobierno de Santa Cruz y la vuelva a convertir en un lugar donde toda la ciudadanía pueda acceder sin ser retenida y verificada como si de un negocio privado y secreto se tratara y donde todas las mentiras, los engaños y la indecencia política inunda con su olor fétido todos los pasillos cerrados por años… es hora de ventilar la Casa de la Ciudadanía y que vuelva a ser el eje a través del cual se motorice el verdadero desarrollo y progreso de Santa Cruz.

Y quiero finalmente llevar esto un paso más allá, ¿Qué pasaría si con este mismo sistema de participación ciudadana, compraríamos los Santacruceños TAMBIEN las represas hidroeléctricas en su totalidad, para que el producto de la generación de energía de las mismas sea un 100% Santacruceño y no solo un mísero 12% como el acordado vaya a saberse con qué intereses extraños a nuestra identidad provincial?.

Aquí estamos, dígame por favor dónde firmo, pues soy el primero en ofrecer parte de mi jubilación para esto que estoy proponiendo.

Javier Walter Sofía

DNI 17.281.217