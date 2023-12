Patricia Bullrich presentó un duro protocolo antipiquetes con intervención de fuerzas federales

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy un contundente protocolo antipiquetes destinado a evitar cortes en calles y rutas en el país, con la intervención de las cuatro fuerzas federales. Durante una conferencia de prensa, Bullrich enfatizó que la ley debe cumplirse en su totalidad y advirtió que habrá consecuencias para aquellos que intenten tomar las calles.

“La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple“, declaró Bullrich. “Si se toman las calles, va a haber consecuencias: vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz“. Además, la Ministra anunció la derogación del “protocolo garantista” implementado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré.

Entre los puntos destacados del nuevo protocolo, Bullrich subrayó que no se tomará en cuenta la liberación de vías alternativas durante los cortes y que las cuatro fuerzas federales, incluyendo la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), intervendrán frente a cortes, piquetes y bloqueos.

Las fuerzas federales podrán actuar según los códigos procesales vigentes, especialmente en casos de delito infraganti. Bullrich aseguró que se empleará la “mínima fuerza necesaria y suficiente”, pero se identificarán a los autores, cómplices e instigadores de los actos, así como a los vehículos y conductores involucrados.

Además, el protocolo abarcará las estaciones de ferrocarril para prevenir la presencia de elementos peligrosos en las manifestaciones. Bullrich indicó que se tendrán en cuenta las personas detenidas que tengan planes sociales, y se notificará a la autoridad competente en el caso de la participación de niños y adolescentes.

En cuanto a los costos de los operativos de seguridad, Bullrich afirmó que se enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables, y se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de manifestaciones. Finalmente, se derogará el protocolo garantista de Nilda Garré. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA