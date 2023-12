Preocupa la continuidad de la obra pública en Santa Cruz

Tras los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo que no habrá nueva obra pública y no se continuará la que aún no tuvo avances significativos, la Cámara Argentina de la Construcción con sede en Santa Cruz manifestó su preocupación por la continuidad de unas 100 obras que están en ejecución en la provincia.

El presidente de CAMARCO Santa Cruz, Bautista Simón sostuvo que hay 97 obras financiadas por el Gobierno Nacional en la provincia, muchas de ellas licitadas y demoradas en su ejecución por la crisis económica con alta inflación y se vive un momento de “incertidumbre porque si se revisan los contratos, llevará un tiempo y hará difícil que se retomen por el proceso inflacionario”.

“Estamos ante una situación crítica, dicen que eliminarán las obras que se hayan licitado y no se hayan empezado a ejecutar, lo que va a traer cierta complejidad legal. Todo va a depender de cómo quieran desactivar la obra pública, que es el objetivo. Despidos de trabajadores y un horizonte que no sabemos cuál es”, añadió el dirigente empresarial.

En ese escenario, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aseguraron que se encuentran “en estado de alerta y movilización” porque se podrían perder medio millón de puestos de trabajo. (Agencia OPI Santa Cruz)