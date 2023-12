Autoridades del gobierno provincial llegaron a Río Turbio en el avión oficial, aterrizando en un aeropuerto no habilitado y no dijeron una sola palabra de YCRT

El jueves 14 de diciembre, se celebró el 81° aniversario de la fundación de Río Turbio, la localidad más austral de la provincia de Santa Cruz. El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, quienes representaron al Ejecutivo Provincial en el acto que se realizó en la plaza principal de la localidad y que fue encabezado por el intendente Darío Menna.

Un detalle no menor, es que el B-350 de la provincia aterrizó en el aeropuerto de 28 de Noviembre, el cual no está autorizado a funcionar para vuelos oficiales (solo privados y con limitaciones), como éste en el que arribaron los funcionarios provinciales y todos recuerdan que hace unos meses la entonces Secretaria de Energía Flavia Royón, quiso arribar vía aérea al aeropuerto Río Turbio (en 28 de Noviembre) y no fue autorizada por la inhabilitación de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

Álvarez en un discurso de circunstancia habló de la tranquilidad y templanza del Gobernador Claudio Vidal para encarar la gestión y destacó fundamentalmente la empatía que siente el nuevo mandatario con los habitantes de Río Turbio.

Lo que esperaban, los habitantes de Río Turbio y de toda la cuenca, es que si no era Vidal en persona, sus representantes tuvieran algún tipo de palabras en referencia al destino de YCRT, que, como sabemos, es la base de sustentación de la economía local y alrededor de la cual, gira la cuenca.

De eso el gobierno provincial no dijo nada. Omitió intencionalmente llevar un mensaje esperanzador o bien contarle a la comunidad qué gestiones y/o acciones lleva adelante el Gobernador, para proteger el interés público del yacimiento en la cuenca, una empresa clave para el desarrollo y el sustento de miles de familias.

No es difícil repasar los dichos de campaña de Claudio Vidal, cuando acudía a Río Turbio y 28 de Noviembre buscando el voto y hacía eje en la defensa de YCRT y prometiendo “hacerse cargo” de intermediar ante el gobierno nacional, en defensa de la empresa. En una de sus presencias en la cuenca, hablando del yacimiento dijo “el fomento y la defensa de las empresas estatales es vital para la economía en las regiones. Se debe legislar a favor de los trabajadores y estas empresas, no de las empresas trasnacionales que se llevan todo y no dejan nada. Esta unidad entre los gremios nos guía y nos hace fuerte para proteger los intereses de los trabajadores, de la provincia y del país entero”.

En medio del aniversario de Río Turbio, los altos funcionarios del gobierno provincial sacaron quirúrgicamente de sus discursos, el tema YCRT y a las dudas e incertidumbres existentes entre la población, se sumó la idea de que la cuenca está definitivamente sola en manos de un presidente que (como Vidal) dijo lo que quería hacer, pero no dijo que iba a hacer todo lo contrario cuando asumiera.

La situación política nacional y provincial es confusa, pero en sectores como YCRT, como en tantas empresas del Estado, esto se ahonda tras la falta de definición, precisamente, por la falta de un plan que contenga una estrategia de producción, venta o privatización, que le permita a las familias de los casi 2.200 empleados tener definiciones concretas y a la comunidad prever su destino, dado que el movimiento económico que aporta YCRT a la cuenca (Río Turbio y 28 de Noviembre) es clave para la subsistencia social.

Pero si quisiéramos ampliar este nivel de responsabilidad comunicacional, debemos decir que los intendentes de cada localidad, siempre afectos a ejercer en cada discurso político la defensa del yacimiento, tampoco se muestran proactivos a los fines de determinar con certeza, las condiciones en las cuales quedará el principal polo de desarrollo de sus respectivas localidades. (Agencia OPI Santa Cruz)