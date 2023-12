El dólar blue retrocede tras desregulación económica

Este jueves, el dólar blue experimenta una caída de $10 en comparación con la jornada anterior, situándose en $985 (valor de venta), luego de la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía argentina.

En contraste, el dólar oficial presenta un leve aumento, alcanzando los $824, generando una brecha cambiaria de aproximadamente el 18%. Con estos valores, el dólar para gastos en moneda extranjera con tarjeta se sitúa en $1.318,40.

El dólar mayorista se mantiene en $803,70, mientras que en el ámbito de las opciones financieras, el dólar MEP asciende a $963,91 y el Contado con Liquidación (CCL) opera en la misma dirección, alcanzando los $945,38.

En relación con las acciones del Banco Central, se informa que el miércoles llevó a cabo la compra de US$ 171 millones, lo que contribuyó a mantener las reservas brutas en un nivel de US$ 22.757 millones. Se destaca que parte de estos fondos (unos US$ 960 millones) provienen de la CAF y se utilizarán para cumplir con el pago programado al Fondo Monetario Internacional (FMI) este jueves.

La implementación del DNU ha generado movimientos en el mercado cambiario, reflejando la respuesta de los actores económicos a las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA