El Gobernador le niega la liquidación a Alicia y sus funcionarios, mientras Españón del SER se autoliquida 4 millones de pesos junto a sus funcionarios salientes del municipio

Mediante Decreto Nº 3.991/2023 y de acuerdo a Memorandum N° 1143/2023 de la Secretaria de Administración y Hacienda, el 6 de diciembre 2023, (4 días antes de dejar el cargo) Fernando Españón en su último acto como Intendente de 28 de Noviembre, ordenó a la Tesorería Municipal y al Departamento de Hacienda del municipio que se realice su “liquidación final” por la suma $ 4.606.399.07 y un neto de $ 3.765.085,19 con una deducción de $ 841.313,88.

Tal como refleja el documento oficial confeccionado por el ex intendente, hoy Diputado por el Pueblo de 28 de Noviembre, se autoasignó la orden de abonarse el pago de 6 días hábiles mes de diciembre/2023; el proporcional Sueldo Anual Complementario SAC/2023 2 Semestre al 06 de Diciembre de 2023 (inclusive); el proporcional Licencia Anual Ordinaria 2023 por 27 días corridos, según Ordenanza N° 106, Articulo 3°; la Licencia Anual Ordinaria 2022: 30 dias corridos; la Licencia Anual Ordinaria 2021: 30 días corridos; la Licencia Anual Ordinaria 2020 30 días corridos; el proporcional Licencia Anual Ordinaria 2019: 2 días corridos; el proporcional Licencia Anual Ordinaria 2019: 2 días corridos, todas en carácter de Cargo Electivo y Proporcional Licencia Anual Ordinaria 2019 en Planta Permanente: 32 días hábiles.

He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo. — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) December 22, 2023

“Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política”, dijo Claudio Vidal, gobernador de la provincia, quien decidió no pagarle la liquidación final a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y su equipo de gestión.

Españón para todos y todas

El hoy diputado por el Pueblo de 28 de noviembre, en su último acto como Intendente, no solo se autoinflingió un cobro millonario, sino que lo hizo extensivo al menos a uno de sus más estrechos colaboradores, tal la documentación que se ha podido observar.

A Cosme Aldo Bazán Molina por Memo 1130/23, Decreto 4287/23 (en la misma fecha que el anterior) se le liquidó la suma de $ 1.877.245,58 y un neto con deducciones de $ 1.530.315,33 en el bolsillo, con la firma al pie del instrumento legal del propio Bazán Molina como Secretario de Hacienda y Españón como Intendente.

Propio de “la casta”

Hay una cuestión de hecho que es legal y es la liquidación de los porcentuales de salario y vacaciones, como corresponde a cualquiera que haya trabajado en un cargo público y pese a todo lo que diga Vidal, a la ex gobernadora y su equipo también le corresponde esa liquidación o la provincia sufrirá un reclamo judicial, sin embargo, en estos casos y tal como nos ilustró un ex Secretario de Hacienda, estas maniobras de cobrar porcentajes que no han sido trabajados, es “normal” entre la casta política, municipal, provincial y nacional, cuando dejan el cargo.

La maniobra es urdida con engaños a partir de que los funcionarios asumen un 10 de diciembre y se toman la licencia en enero, salvo raras excepciones. Esas vacaciones son “adelantadas”, porque en realidad no las han trabajado, pero cuando se van, al cabo de 4 años, se computan un sueldo más y el proporcional de licencia que dicen “no se tomaron”, pero que en realidad usufructuaron al inicio de su gestión, con lo cual el resultado real es que se tomaron cuatro licencia (una por año de gestión) pero se liquidan la quinta la cual no les corresponde.

Sin embargo, ni los concejales, ni los diputados ni los gobernadores denuncian, porque la mayoría hacen lo mismo y quienes no lo hacen, intentan no pisar la quinta del otro, actuando en defensa propia, en muchos casos como describimos en este informe. (Agencia OPI Santa Cruz)