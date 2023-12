Thierry Decoud Interventor de YCRT, impuesto por Alex Campbell y su relación con Claudio Vidal, quien puso de senadora a una allegada del legislador

El gobierno nacional generó el nombramiento de un nuevo Interventor al frente de YCRT, es el ingeniero Thierry Decoud, un hombre que acompañó el gobierno de Mauricio Macri, pero que si bien unos lo pintan como apto para todo servicios, para algunos carece de los conocimientos, la idoneidad y la capacidad para manejar una empresa como la rioturbiense y más aún con una estructura gremial complicada como la que tiene y en las actuales condiciones en las que se encuentra desde el punto de vista financiero.

Te puede interesar: La Fraternidad de YCRT en medio de una contradicción: incumplen la presencialidad plena, los trenes no circulan y no cumplen lo establecido en el CCT

Las fuentes consultadas en Capital Federal donde se definió la cuestión políticas, hablan de un fuerte reclamo del Secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodriguez Chirillo, quien no tuvo la decisión de asignar a Decoud en el cargo, sino que la maniobra fue generada por intermediación del legislador Alex Campbell.

Las mismas fuentes aseguran que hay una conexión política muy importante entre diversos actores, que tuvieron como objetivo posicionar a Decoud en la Intervención de YCRT, con el objetivo de promover al yacimiento como sociedad anónima y luego adecuarla para una posible futura privatización.

Según indican las autoridades consultadas por OPI, nada de esto era ignorado por el Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien casualmente (o no) puso en la fórmula a Senadora suplente de José Carambia a la señora Natalia Gadano, una absoluta desconocida en el plano político provincial que tiene domicilio en Buenos Aires, pero que es la cuñada de Alex Campbell cuya esposa es Melina Gadano.

La Senadora de Santa Cruz Natalia Gadano – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Otro de los puntos coincidentes entre estos actores políticos, es la llegada a la política del periodista Mario Markic, quien jugó dentro del PRO con un sublema del SER para la gobernación de Santa Cruz y actualmente ocupa el cargo de Secretario de Turismo de la provincia que conduce Vidal. Markic es otro de los hombres que le acercó Campbell al petrolero, en la carrera final a la gobernación.

De esta manera y atento a que nosotros resaltamos el hecho de que Claudio Vidal se hubiera encontrado con el Presidente Milei y con la Vicepresidente sin hablar una sola palabra de YCRT, implica que aparentemente “ya todo estaba hablado y cocinado”, nos refirió alguien cercano al Ministerio de Energía, donde no están muy contentos con este by pass político o “ninguneo” que le hicieron al Ministro de Energía.

Y el gobernador, no sabemos si movido por nuestra nota que expuso su “olvido” en la primera oportunidad que tuvo de estar frente las autoridades nacionales o alguna otra razón política, hizo una reunión con los sindicatos pero no les dijo absolutamente nada de valor, pues lo trascendido en la prensa es que el gobernador se reunió con Chirillo y ante los sindicatos solo señaló “lo que nos importa es la continuidad de la empresa” (¿?), se solidarizó con los trabajadores, dijo que seguiría en defensa del yacimiento, pero no les comunicó quién sería el Interventor y por estas horas y a la luz de los acontecimientos, hay plena prueba de que Vidal ya sabía quién iba a ser nombrado en el cargo.

Se nos indicó que existen algunos políticos allegados a Patricia Bulrich muy contrariados por cuanto, como en el caso de Mirey Zeidán, hasta le habrían presentado un proyecto de reconversión de YCRT a Javier Milei y fueron corridos intencionalmente, para poner en carrera a Thierry Decoud.

¿Así manejará Decoud YCRT? ¿Involucrará las empresas en las que participa?

Entre 2020 y 2021 el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, tenedor mayoritario de las acciones de la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A. (CCA), inició investigacion irregularidades por anomalías en un contrato millonario con la empresa Proenergy Service de Argentina S.R.L. que datan del año 2016 cuando la compañía se encontraba presidida por el Ingeniero Thierry Decoud, en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, razón por lo cual ordenaron auditar la empresa.

Thierry Decoud junto a Mauricio Macri –

Proenergy Service SRL se hizo de una contratación de más de 100 millónes de dólares en 24 horas, en la Central Eléctrica 9 de Julio de Mar del PLata. Además, modificó distintas condiciones que perjudicaron económicamente al Estado provincial.

Se realizó el concurso de precios N° 590 para la ampliación de la potencia de una planta de generación de energía eléctrica en la Central 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata. Esta obra implicaba la ampliación en 100 megavatios (MW) de potencia, que se licitó bajo la modalidad “llave en mano”: el pliego de condiciones que rigió el concurso incluía concebir, construir y poner en funcionamiento la obra.

En 24 horas se analizaron las cuatro ofertas que se presentaron, se emitió el informe de la Comisión Evaluadora y PROENERGY SERVICE DE ARGENTINA SRL fue la ganadora de la licitación por un monto de 101 millones de dólares.

Señalan los denunciantes que orden de compra emitida por CCA se hizo a favor de PRO ENERGY SERVICES LLC, mientras que el oferente del concurso fue PROENERGY SERVICE DE ARGENTINA SRL: es decir, otro titular. Este “detalle administrativo” implicaría un grave perjuicio económico, ya que todos los fondos debieron ser girados a una empresa en el exterior y habría pasado desapercibido para las entonces autoridades de CCA.

La empresa que ganó la licitación y CCA firmaron un contrato que modificó las condiciones del Pliego del Concurso, eliminando el fondo de reparo y las garantías de funcionamiento, que conllevarían un riesgo económico para CCA.

Otras de las anomalías advertidas, según el Diario La Capital de Mar del Plata, fue que a pesar de que la modalidad explicitada en el pliego era la de llave en mano, se modificaron numerosas condiciones, entre ellas, el momento en que debe producirse el cambio de titularidad de los equipos. Si bien estaba previsto que CCA se responsabilizara de la maquinaria para la generación de energía una vez que estuviera instalada en Mar del Plata y que se efectuara la recepción provisoria, PROENERGY lo modificó en su oferta indicando que el cambio de titularidad de los mismos operaba cuando estaban listos para el embarque en el exterior. Por ello, los costos de traslado, impuestos aduaneros, aranceles de comprobación de destino y multas corrieron también por parte de CCA mientras que de la otra manera los tendría que haber afrontado PROENERGY.

Otras variaciones entre el Pliego y la oferta por parte de PROENERGY, marcan que no incluyó dentro del precio, el servicio de mantenimiento no programado, sino que indicó que el mismo sería ejecutado bajo una negociación tarifaria entre ellos y CCA, lo que implicaría un perjuicio económico para CCA, indica el medio.

Además también se suma la penalización por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) por más de U$S 12 Millones por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Central en tiempo y forma. Esa suma la pagó CCA cuando, en principio, la responsabilidad operativa de no haber cumplido fue de PROENERGY.

Quién es Thierry Decoud

La investigación realizada sobre el posible Interventor de YCRT, indica que Thierry Decoud es un hombre de 42 años (Autónomo en relación de Dependencia) es monotributista dado de baja, tiene aportes patronales impagos en el últimos año como presidente de la empresa FTL SA, dedicada a servicios empresariales, de la cual es presidente.

Sociedades y actuaciones de Decoud entre 2010 y 2023

Año 2010 – GRUPO IN WHITE SRL Socios: THIERRY DECOUD, MARIA MEDINA YRAIZOZ domicilio en 3 de Febrero 1256, 13o piso, departamento C , Capital Federal. La explotación comercial del negocio de organización de fiestas, exposiciones, promociones, ferias, shows, desfiles y toda clase de eventos,

Año 2011 – FTL SA LUCIANO CARLOS ACOSTA MONZON y THIERRY DECOUD y FEDERICO AGUSTIN CASSINO en sociedad.

Año 2015 – TECSAN INGENIERA AMBIENTAL SA MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL Preadjudicación Licitación Pública Nacional e Internacional N 49-SIGAF/15. Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento mecánico biológico (MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de diciembre de 2015, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución No 127/MAYEPGC/15, con la presencia de la Dra. ARIANA MICHELLE ROZENEK , THIERRY DECOUD y ROBERTO RUBEN PAGANO

Año 2016 – CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA se revocó el mandato como Director Titular – Presidente del Sr. FERNANDO PEREZ DE VILLARREAL y se designó Director Titular- Presidente del Directorio al Sr. THIERRY DECOUD

Año 2017 – CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA . renunció el director THIERRY DECOUD

Año 2019 – LUDEC SA Socios: ESTEFANIA LUCCHESI y THIERRY DECOUD

Año 2020 – FTL SA 30714935646 socios: SEBASTIAN ARIEL GUTIERREZ 600 acciones; LUCIANO CARLOS ACOSTA MONZON 600 acciones y THIERRY DECOUD

Año 2023 – REMKOR ARGENTINA SA Por instrumento público, de fecha 04 de noviembre de 2.022 y ADENDA por instrumento público de fecha 07 de diciembre de 2.022 se constituyó la sociedad anonima denominada REMKOR ARGENTINA S.A., con domicilio en la Jurisdicción de la Provincia de Salta, y sede social en la calle Dean Funes 771, ciudad de Salta. Socios: THIERRY DECOUD socio con ALEJANDRO SIRES.

Lugares en los que Thierry Decoud se desempeñó laboralmente:

CENTRAL DE LA COSTA ATLÁNTICA SA – Ex presidente

RICA ALBERTO OSCAR – Ex presidente

RICA ALBERTO OSCAR – Vicepresidente

VIÑALES MARIO ANTONIO – Ex Director

VIÑALES MARIO ANTONIO – Director

LOSPINNATO RICARDO JORGE – Síndico/Revisor

GODOY HORACIO EDUARDO – Ex Director

GODOY HORACIO EDUARDO – Director

MARCHIONNA FARE ALEJANDRO – Ex Director

MARCHIONNA FARE ALEJANDRO – Director

ASTOLFI JOSE CARLOS AUGUSTO – Vicepresidente

COLOMBINI CARLOS ALBERTO – Síndico/Revisor

POPOVICH CRISTIAN PEDRO – Director

SACHERI PABLO MARIA – Director

DEL GIORGIO GUILLERMO FABIAN – Síndico /Revisor

LA PORTA FRANCISCO ANTONIO – Síndico/Revisor

LUCHETTI DANIEL ALBERTO – Síndico/Revisor

RIVAROLA ISMAEL IGNACIO – Síndico/revisor

LOPEZ MANCINELLI PATRICIO SEBASTIAN – Director

DIAZ DE ASTARLOA GONZALO – Director

GATTI LAVISSE FEDERICO GUILLERMO – Presidente

GATTI LAVISSE FEDERICO GUILLERMO – Vicepresidente

DAVEL MAXIMILIANO – Director

DELAVEN RODRIGO HERNAN – Síndico/Revisor

PIGNATELLI AGUER RODOLFO JORGE – Vicepresidente

PIGNATELLI AGUER RODOLFO JORGE – Director suplente

CHAGUE MARCELO GABRIEL – Vicepresidente Suplente

ECHAGUE MARCELO GABRIEL – Presidente

ECHAGUE MARCELO GABRIEL – Director

ZULIANI ALEXIS GUILLERMO – Director

ZULIANI ALEXIS GUILLERMO – Presidente

RITVO IVAN NICOLAS – Síndico/Revisor

STRATICO MARTIN – Director Suplente

CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA – Presidente

FTL SA – Empleador

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – Empleador

CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA – Empleador

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA – Empleador. (Agencia OPI Santa Cruz)