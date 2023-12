José Carambia con su pretendida “duda” al aire de Fm News, confirmó todo lo informado por OPI

Se sostiene que para ser irónico hay que ser inteligente. De hecho una de las cosas que más resalta en Cristina Fernandez es que las ironías no le salen, no le quedan, precisamente por una obvia razón de lo que carece.

Te puede interesar: Modelo Carambia: vergonzosos personajes de la política que deprecian el Congreso, degradan las Instituciones y magnifican las voces del “que se vayan todos”

También para hacerse el boludo, hay que tener un grado de inteligencia bastante desarrollada, pues de lo contrario, se corre el riesgo de quedar expuesto ante preguntas claves que uno no puede, no sabe o no quiere responder. Y en ese contexto un “no” puede ser un “si” o viceversa y los silencios son signos afirmativos de un cuestionamiento que el interlocutor omite responder para, al menos, dejar la duda en quien lo escucha, que en definitiva no es más que la confirmación del punto central sobre el cual se lo interroga.

A partir de nuestro informe del día domingo 24 de diciembre titulado Thierry Decoud Interventor de YCRT, impuesto por Alex Campbell y su relación con Claudio Vidal, quien puso de senadora a una allegada del legislador, donde dábamos cuenta de las relaciones políticas que impulsaron el nombramiento del nuevo interventor de YCRT, desde el plano nacional, en el programa Contracara a Fm News, entrevistaron a José Carambia hoy senador junto con Natalia Gadano, cuñada del legislador Alex Campbell, autor intelectual de la llegada de Decoud a YCRT, con pleno conocimiento del gobernador Claudio Vidal.

En ese marco el conductor del programa le preguntó si conocía a Thierry Decoud y Carambia dijo “no la verdad que no, hoy me enteré por los medios”, como si hubiera esperado la pregunta (obviamente) por la vinculación política que tienen los actores involucrados en esta operación política, que describimos en el informe anterior.

Seguidamente el conductor le explicó la relación de parentesco de la legisladora con la esposa de Alex Campbell y Carambia respondió con un escueto “Si” sucedido de un silencio, el conductor le preguntó ¿Qué opina? y Carambia parecía “desorientado”, como si no entendiera la pregunta y le repreguntó “Hola… no no se quien es, es pariente ella del Interventor?, poneme al tanto bien, porque estuve con otras cosas esta mañana”…

Entonces el periodista le vuelve a decir que Melina Gadano es esposa de Alex Campbell que puso a Decuoud y Natalia Gadano, la senadora que lo acompaña, es hermana de Melina y cuñada de Alex, una forma de “explicarle” elípticamente al legislador, que Decoud asumió por acomodo y por lo tanto él (Jose Carambia) no podría desconocer la trama.

“¡Ah Alex Campbell propuso a…. ¡ah!, no sabía eso, mirá vos? vamos a averiguar, vamos a averiguar, vamos a corroborar”, dijo el ex intendente y tras la explicación que le dio el conductor sobre la relación de parentesco de Campbell con Gandado y dejándole entrever que la senadora que lo acompaña sabe perfectamente lo del nombramiento de Ducoud, Carambia respondió “Cuando la vea (a la senadora Gadano) la consulto. Bueno, espero que haga bien las cosas, entonces”, terminando la conversación con una apreciación sobre las funciones del nuevo Interventor “Complicada las funciones y con la política económica de hoy, pero bueno, hay que esperar….”.

Hace unos años Felipe Solá, ex gobernador bonaerense, dijo textualmente que “para hacer política hay que hacerse el boludo”, tal vez, a partir de este axioma de un especialista en la materia, el mejor político es el que más boludo se hace, como Jose Carambia. (Agencia OPI Santa Cruz)