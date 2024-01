No es lo mismo gerenciar un sindicato que gobernar una provincia. Claudio Vidal comienza a sentir en carne propia la diferencia que plantea la realidad y la ficción del discurso de campaña

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial llamó a los gremios estatales, no se sabe bien a qué, pero en teoría era para hablar de la situación provincial, lo cual se traduce en un llamado obligado del Ejecutivo para “ablandar” a los sindicatos, explicándoles que no hay plata y que el gobernador está haciendo el máximo esfuerzo para juntar los fondos a fin de pagar los haberes y el SAC, ante lo cual el Ejecutivo pretendió llevarse un “guiño de ojo”, sobre la Ley de Emergencia que envió a la Legislatura y comprar tiempo hasta “hacer productiva a la provincia”.

Te puede interesar: Potenciar Trabajo: el listado de los beneficiarios de Santa Cruz que (presuntamente) fueron dados de baja

¿Alcanza esto para convencer a los gremios estatales de que “deben aguantar” y no batir los parches del conflicto, dado que el gobierno recién arranca?. No; y no solo no sirve, es contraproducente. De hecho, los representantes de los sindicatos que asistieron la semana pasada a una reunión donde no estaba Vidal (como sucedía en campaña), sino su Secretario de Gobierno Pedro Luxen y el Ministro de Trabajo Julio Gutierrez, salieron de allí con calificativos como “desesperanzados” “mucha incertidumbre” e “incierto”, lo cual es un punto de partida bastante oscuro para esta relación que durante 4 años deberá madurar en beneficio de miles de personas que viven del Estado provincial.

Y llegó el momento que tanto avisamos llegaría si Claudio Vidal ganaba la gobernación: la experiencia única de estar del otro lado del mostrador por dos periodos, como Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz y ahora representar al Estado provincial como Gobernador, que de alguna manera, es ponerse en la vereda de enfrente de los gremios. Por más que hable de la necesidad del diálogo y la búsqueda del consenso; su rol desde la patronal, difiere en relación a lo intereses que hoy debe defender.

Y en esta reunión, a diferencia de cuando estaba en campaña que concurría a reunirse con la CGT que ayudó a crear, los docentes, los estatales, municipales, etc, Vidal no solo no estuvo presente (quizás debido a las responsabilidades institucionales) en la primera reunión oficial con los sindicatos, sino que su gestión debe afrontar, ahora y por efecto del nuevo papel que asume, una actitud dual que le puede generar mucho chisporroteo internos y externos, porque de pontificar sobre los derechos laborales y del justo haber de los trabajadores que encarnaba en su secretariado, a ponerle límites a los gremios y decirles que “no hay plata” porque la provincia está fundida, lo hace chocar con su propio discurso y lo pone en clara contradicción entre el discurso previo y la práctica ¿Mintió antes o miente ahora?.

Dime cómo te portabas y cómo te portarás

La pregunta que se hace cualquier dirigente sindical del Estado que enfrenta al equipo de negociación paritarias del gobierno, es ¿Qué hacía Claudio Vidal cuando una empresa petrolera se negaba a pagarle determinados items del salario de sus afiliados, si le decían que la producción no era la suficiente como para aumentar sueldos o que el precio del petróleo no pasaba por su mejor momento, o que por razones económicas y financiera impuestas por el gobierno nacional no estaban dadas las condiciones para actualizar salarios en los valores que el sindicato pedía y en razón de esos argumentos, las operadoras les hacía una contraoferta poco alentadora?. Obvio, cortaba rutas, paraba la producción y generaba un conflicto transformando todo en una extorsión, que obligaba a las compañías a resolver el problema en beneficio del sindicato/trabajadores.

Pero ahora el enfoque es otro. En este contexto, Vidal promueve por los medios pagos de la provincia, un mensaje apocalíptico sobre el estado financiero de la provincia, dice que no hay plata, que el dinero no alcanza y que el gobierno debe buscar las herramientas para resolver la iliquidez. Y los gremios lo miran preocupados y lo interrogan ¿Y en el mientras tanto qué hacemos?, parecen preguntarle ¿Es excusa suficiente para pedirle sacrificio a los trabajadores, que día a día deben llevar la comida a la mesa y sufren un aumento en la canasta familiar de más del 2% diario, sin contar con el aumento salvaje de ayer del 27% en los combustibles que explotará en el bolsillo del trabajador común? ¿Puede pedirle Vidal a los gremios que tengan paciencia, cuando él como sindicalista nunca la tuvo y no la tendría?.

En las últimas horas conocimos el estado de la Caja de Servicios Sociales con más de 14 mil millones de pesos de deuda, la CPS, el IDUV, sospechas de corrupción en todos lados, pero denuncias formales penales contra ex funcionarios y políticos de Santa Cruz, hasta el momento, no se conoce ninguna.

Cuidado con el discurso de la victimización permanente

Vidal cree que saliendo a la palestra con el estado calamitoso en el que dejaron a Santa Cruz, va a comprar tiempo para que docentes no hagan paro, los judiciales le pongan algunas fichas, que los estatales “entiendan la situación” y todo decante en la compra de espacio y tiempo para ver cómo y de qué manera junta plata, excepto que recurra (como lo insinuó) a sus amigos del petróleo y la minería, hecho que sería no solo un escándalo nacional sino una vergüenza política que lo dejaría fuera de juego en las próximas elecciones legislativas y obvio, en la general del año 2027. La gente no le va a perdonar que diga que desarma la burocracia y los negocios estatales, para entregar la provincia a los privados de su sector sindical.

De la forma en que se precipitan los acontecimientos, con un gobierno nacional que ha dejado explotar la bomba inflacionaria armada por el anterior, sin ningún tipo de contención para el asalariado, Claudio Vidal, quien cree que necesita no menos de un año y medio para empezar a estabilizar la economía provincial, no tiene ninguna posibilidad de desarrollar un diálogo honesto y sincero con el sector estatal, por el simple hecho de que la necesidad real de cada asalariado es de una urgencia inusitada y revivirá el conflicto permanente a partir del mes de febrero y posiblemente se agrave rápidamente si no hay recomposición salarial en porcentajes lógicos al deterioro precipitado de los ingresos. Y Vidal lo sabe.

Por esta razón el gobernador busca desesperado hacer caja, generar recursos y repetir en los medios que no hay plata, que necesita generar condiciones y que la provincia está fundida. Lamentablemente cuando era candidato percibía lo mismo, pero prometía soluciones que no tenía en carpeta.

Como sindicalista sabe que el tiempo es corto, se agota y así como el pueblo le dio el voto, se lo va a quitar si no convence que más allá de ser un petrolero en la política, debe ser un político que se olvide por un momento de defender solo los intereses de su sector y piense que heredó una familia estatal la cual el 60% (como mínimo) está por debajo de la línea de pobreza y el otro 40% está cayendo estrepitosamente, por debajo de esa línea histórica que mantuvo Alicia Kirchner, a quien sacaron (entre otras cosas) por esto mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)