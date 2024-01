José Luis Espert afirma que la no aprobación de la Ley Ómnibus provocaría una crisis

José Luis Espert, diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, advirtió hoy que si el proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el Gobierno no es aprobado, Argentina se enfrentará a una crisis. Durante una entrevista en Radio Rivadavia AM 630, el legislador expresó su preocupación sobre las posibles consecuencias de no avanzar con la mencionada ley.

“Si no sale (la Ley Ómnibus), Argentina, que está al borde de una situación de crisis, tendrá su crisis”, afirmó Espert. Además, argumentó que el país ha atravesado diversas crisis a lo largo de su historia y que, en caso de no aprobarse la ley, se dará “otro paso atrás”.

El diputado de JxC también volvió a solicitar la expulsión de los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Romina del Plá y Nicolás del Caño, alegando que están “de los dos lados del mostrador”. Espert instó a los legisladores de izquierda a decidir si son “insurgentes o legisladores”, y criticó las acciones de cortes de calles y rutas que afectan la vida cotidiana de la gente.

En otro aspecto, Espert reiteró su posición sobre el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), sosteniendo que el organismo no debería ser utilizado con fines políticos y que los derechos de autor deberían pagarse a través de una cuenta de la secretaría del tesoro.

El diputado enfatizó la importancia de cuidar el dinero que la gente paga en impuestos y expresó su preocupación por la degradación de décadas que, según él, ha descuidado a los contribuyentes. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA