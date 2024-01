El Papa sobre las bendiciones LGBTQ+: “No se puede bendecir un pecado”

El papa Francisco reafirmó su respaldo a un documento del Vaticano sobre bendiciones para parejas del mismo sexo, enfatizando que no constituyen una aprobación del estilo de vida que la Iglesia católica considera potencialmente pecaminoso. Esta declaración sigue a la polémica generada por el documento emitido el 18 de diciembre, que provocó debates y resistencia por parte de algunos obispos.

En un discurso dirigido a los miembros del departamento doctrinal del Vaticano, Francisco aclaró que la intención de las bendiciones era mostrar la cercanía de la Iglesia a aquellos que buscan acercarse a Dios, independientemente de sus circunstancias. Explicó que estas bendiciones no pretenden justificar relaciones que la Iglesia considera irregulares, sino brindar apoyo a las personas que buscan un camino de fe.

La Iglesia católica enseña que el sexo homosexual es pecaminoso, y aunque Francisco no exige “perfección moral” a quienes solicitan estas bendiciones, destacó que no se bendice la unión en sí, sino a las personas que lo han pedido. Además, subrayó que estas bendiciones no deben darse en un contexto litúrgico y deben ser discretas, sin pompa o adornos ceremoniales.

Desde su elección en 2013, el papa ha buscado hacer que la Iglesia sea más acogedora para las personas LGBTQ+, manteniendo la doctrina sin cambios. Reconociendo el rechazo que generó el documento, especialmente en África, Francisco destacó la importancia de tener en cuenta las sensibilidades y el contexto local al impartir estas bendiciones.

Este es el segundo intento del papa en semanas de aclarar la posición de la Iglesia sobre este tema, mostrando su compromiso con una Iglesia más inclusiva sin alterar las enseñanzas fundamentales. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA