Pablo Grasso y su desesperación

(Por: Dr Dino Zaffrani para OPI Santa Cruz) – Pa`lante, pa`lante!!! Canta en el estribillo el Chileno Alberto Plaza, tratando de darnos ánimo en la adversidad.

Su buen registro de voz no logra mejorar tan limitada creación musical, pero tiene ese estribillo de la canción un enorme parecido conductual a lo que le pasa a nuestro Intendente de Río Gallegos, que desesperadamente trata de ir…. Pa`lante pa`lante.

En campaña para la gobernación, refería en una entrevista de Infobae, que no habían aprendido de Kirchner.

Supongo que él se excluía y por lo tanto, si aprendió dos cosas:

Jugar a todo o nada quedando flojo de papeles y huir para adelante, o como dice Plaza ”pa`lante, pa`lante”.

Acorralado por los inminentes resultados de las auditorías encargadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Pablo Grasso trata de huir como lo hacía su maestro….palante palante.

No se le ocurrió entonces, nada más original, interpretando chapuceramente lo que su mentor haría en situación análoga, que JUNTAR FIRMAS PARA PROMOVER EL JUICIO POLÍTICO A MILEI, es decir, huir para adelante, como hacía Lupin.

Está puesto con mayúsculas porque de ser solo cursiva normal no se notaría la barrabasada para lo cual se convocó a un ex concejal para organizar tal cometido, el cual se jactaba de su ascendencia nazi y a quien no se lo ocurrió nada mejor que poner a chicos militantes en la calle con una mesa ratona para recolectar esas firmas.

Ni el Chileno Plaza es buen cantante ni Grasso buen imitador de su predecesor en la municipalidad.

Lupín siguió su carrera, tuvo suerte y logró impunidad. Todo indicaría, en cambio, que Grasso estaría cada vez más cerca de los Juzgados de Instrucción de Río Gallegos …el que esté de turno. (Agencia OPI Santa Cruz)