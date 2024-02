Milei en Israel: visita kibutz atacado por Hamás y pide combatir el terrorismo

El presidente Javier Milei visitó uno de los kibutz israelíes atacados por la organización extremista Hamás y hizo un llamado a “no ser indiferentes y combatir” al terrorismo.

La jornada del jefe de Estado comenzó temprano con un encuentro espiritual con el Rabino Osher Vai para recibir su bendición, según informó la Casa Rosada.

Posteriormente, el mandatario se trasladó al Kibutz Nir Oz, al sur de Israel, una de las poblaciones afectadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ubicado a apenas 2,5 kilómetros de la Franja de Gaza, este lugar es testigo de la guerra en curso entre Israel y la organización extremista palestina.

En declaraciones a la prensa durante su visita, Milei enfatizó la gravedad de la situación: “Hay que tomarse muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente, porque es una nueva versión del nazismo y eso no puede permitirse”.

Acompañado por el presidente israelí, Isaac Herzog, Milei destacó la importancia de no repetir los errores del pasado: “El nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente. No podemos permanecer indiferentes, no podemos repetir el error”.

Ante la pregunta sobre las acciones que Argentina puede emprender para lograr la liberación de los secuestrados por Hamás, incluidos varios ciudadanos argentinos, el presidente expresó su compromiso: “Vamos a tratar de hacer todo lo posible, utilizar todos los métodos para que los rehenes sean liberados”.

Para finalizar su agenda, Milei tiene previsto reunirse con familiares de personas secuestradas por Hamás a las 13:30 hora argentina, en un gesto de solidaridad y apoyo a quienes están sufriendo las consecuencias de estos actos terroristas. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA