En Caleta el titular del SOEMCO blanqueó un acuerdo para ingreso de personal al municipio pese a la orden de Vidal prohibiendo ingresos. El intendente Carrizo entre dos fuegos

El Secretario General del SOEMCO de Caleta Olivia, Julián Carrizo dio a conocer en medios de zona norte que en el municipio local van a ingresar 400 trabajadores, 250 que pondrá el Intendente Pablo Carrizo (SER) y otras 150 personas, algunos que provienen de la gestión de Fernando Cotillo, otros colocados por el Titular del gremio municipal, especialmente como resultado de acuerdos K, antes de las elecciones 2023.

Sin embargo, aquí nace una flagrante contradicción, pues a través del Decreto Nº 0068 el gobernador Claudio Vidal prohibió el ingreso de personal a la administración pública provincial, el Tribunal de Cuentas, entes Autárquicos, Unidades Ejecutoras, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónima con participación estatal mayoritaria. No se entiende cómo y en qué marco el intendente de Caleta Olivia, puede haber negociado cargos en el municipio, tal como lo expuso ante los medios, el propio Julián Carrizo.

La estrategia del titular del SOEMCO Julián Carrizo, fue blanquear ante la opinión pública el acuerdo que selló con el intendente Pablo Carrizo, luego de aquella reunión realizada a instancias de Edgardo Rovira quien se desempeña en la municipalidad de Caleta Olivia como Subsecretario de Medios y asesor del intendente.

Rovira es el militante del Instituto Patria e incondicional de Cristina Fernández, a quien OPI señaló como candidato puesto para ocupar el cargo en el AMA (Agencia de Medios) en la provincia, pero el gobernador Vidal a último momento, luego de asumir, decidió no darle ese puesto y en cambio fue a cumplir funciones al lado del Intendente Pablo Carrizo con donde en principio iba a asumir como Secretario de Medios y probablemente por cuestiones de orden político, tampoco fue nombrado en el cargo y terminó desempeñándose como subsecretario en la comuna.

Edgardo Rovira quien se desempeña en la municipalidad de Caleta Olivia – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Las fuentes en la municipalidad de Caleta Olivia, hacen responsable a Rovira de haber generado problemas con las liquidaciones de sueldos, razón por lo cual la semana pasada el intendente Carrizo tuvo la primera manifestación de trabajadores en las puertas de su oficina desde que asumió el 10 de diciembre/23.

En esa reunión previa entre Julián Carrizo y Pablo Carrizo, a instancias de Rovira, el acuerdo fue contratar 400 personas, pero en la última liquidación no le abonaron los salarios a unos 100 trabajadores que dejó contratados de la administración anterior, Fernando Cotillo (ex intendente) y Julián Carrizo (SOEMCO) y esos trabajadores fueron los que finalmente, decidieron reclamar ante el municipio.

Además de todo esto, Julián Carrizo (SOEMCO) se enteró que Pablo Carrizo (intendente) a instancias de su asesor y funcionario de tercera línea Edgardo Rovira, armó una reunión con los delegados del gremio municipal, pasando por arriba al la conducción gremial, es por eso que en las declaraciones públicas que hace el titular del SOEMCO Julián Carrizo, dice como un reproche “Me extraña porque son del palo”, en alusión a quienes organizaron a los delegados a espaldas de su conducción.

Edgardo Rovira no ha logrado ocupar el cargo provincial que inicialmente Vidal había guardado para él y ahora tampoco el de Subsecretario de Medios de la municipalidad de Caleta Olivia, posiblemente por su fuerte vinculación con Máximo Kirchner y la necesidad que tiene el gobierno provincial de “que no se note” esa estrecha vinculación política que existe con el kirchnerismo a través de este hombre del Instituto Patria, quien no estaría conforme con el lugar que le han otorgado y le complica de alguna manera la gestión al intendente Carrizo, quien hoy se encuentra entre dos fuegos: la presión interna que le hace el titular del SOEMCO ventilando el acuerdo de 400 ingresos y la orden expresa del Gobernador Claudio Vidal, de que en la administración pública provincial (incluyendo los municipios) no puede ingresar personal ni en planta permanente, ni contratado. (Agencia OPI Santa Cruz)