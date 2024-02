Con las justificaciones de rigor, el gobierno solo ofreció 15% a los gremios centrales, porcentaje que fue rechazado por insuficiente

(Por: Rubén Lasagno) – Terminó la reunión de Paritarias con los gremios centrales (ATE, UPCN y APAP) y como conclusión de todo el Ejecutivo ofreció un 15% y los gremios rechazaron la propuesta por insuficiente. Posteriormente volvieron a pasar a un cuarto intermedio hasta el día lunes.

¿Cuál sería la diferencia sustancial entre el ofrecimiento del viernes y lo que pueda ocurrir el lunes?. Nadie lo sabe. La lógica señala que si hoy el Ejecutivo propuso un 15% porque es lo que puede sacar de su presupuesto después de haber detallado los números de la provincia, el lunes no habrá cambiado nada y si algo cambia el lunes, ¿Por qué no fue expresado hoy viernes en la mesa de acuerdos?.

Los gremios adelantaron que la oferta salarial no alcanza ni a reponer un 50% de la enorme devaluación que sufrieron los salarios en estos últimos meses y Julio Gutiérrez de Trabajo parece que recién se da cuenta que la provincia está en una situación económica compleja, como si alguien dudara de lo que el funcionario dice y lo que es peor, ¿El funcionario no sabía con suficiente antelación que Santa Cruz estaba en una situación comprometida y esperó a sentarse en la mesa para decirlo?.

Como era de esperar y lo adelanté en columnas anteriores, los paritarios del gobierno culparon al gobierno de Alicia por los salarios bajos y expusieron la deuda que le dejaron a la nueva administración, como si esto surgiera ahora de una novedad que sorprendió a políticos, sindicatos y el pueblo.

Gutierrez dijo “todos deben entender que esta deuda no es que la tenemos que pagar, sino que es una deuda que nos descuentan cada vez que nosotros recibimos la coparticipación. Ese es dinero con el que no contamos y vamos a estar así hasta fin de año”.

La lectura entre líneas que debemos hacer de este último párrafo hacia los gremios es: olvídense de hablar de aumentos, porque al menos, hasta fin de año, no vamos a tener un peso.

Conclusión

El gobierno desempolvó la bicicleta, encendió la máquina de demorar y empezó a transitar una estrecha senda que va a terminar invariablemente en un conflicto con casi todos los gremios provinciales.

El gobierno no tenía ninguna necesidad de esperar a sentarse en la mesa de acuerdo para decirles que no tiene plata, que hay problemas serios y que es imposible recuperar los salarios. No ha sido honesto el gobernador, al no decir la verdad a los empleados públicos, docentes y demás trabajadores que dependen de la provincia. Si no hay plata, debe decirlo antes de sentarse a plantear un regateo típico de una tienda de Marruecos.

Ahora se acelerarán los tiempos. Si el lunes no hay una recomposición lógica (30% como mínimo) los sindicatos comenzarán a inquietarse y los que deban hacer su paritarias irán advertidos de la mezquina propuesta que recibirán y ni hablar los docentes a quienes aún no les han mostrado cuánto está dispuesto a aportar el Estado provincial para los sueldos caídos.

Lo advertimos en el anterior informe: estas paritarias son el punto de partida para saber si Claudio Vidal va a poder gobernar una provincia normal y sin conflictos, o será la continuidad de una gestión tan egoísta como la de Alicia, a quien, finalmente, la misma masa de empleados públicos la sacó del cargo. (Agencia OPI Santa Cruz)