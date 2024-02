Paritaria Central: bicicleta y curanderismo gremial, sin definiciones; una reunión de buenos modales y solo ATE fue capaz de reflexionar en la dirección correcta

(Por: Rubén Lasagno) – Se llevó a cabo la paritaria entre el Ejecutivo provincial y los gremios de ATE, UPCN y APAP. Tal como lo transmite el gobierno, la reunión fue casi un encuentro de amigos que se presentaron, dijeron “acá estamos”, el Ejecutivo les prometió darles una respuesta rápida y en ese contexto todos salieron contentos hasta el próximo encuentro pactado para el 16 de febrero a las 14:00hs.

Según transcribe el propio órgano de comunicación del gobierno el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, señaló que se trató de “una reunión muy amena y seria, realmente con un clima importante donde los representantes de los trabajadores expresaron su visión de acuerdo a las necesidades que está teniendo el conjunto de los trabajadores santacruceños”.

Y lo más importante que dijo fue “Nosotros hemos pedido un cuarto intermedio hasta el viernes 16 de febrero a las 14:00, como para hacer una evaluación, primero de la necesidad de los trabajadores y después de las posibilidades que tenga la provincia. Esto se va a seguir charlando y anunciamos la apertura de comisiones, en el cual se van a ir discutiendo distintos temas que de alguna forma van a impactar en el bolsillo de los trabajadores, pero que necesita de un análisis y una discusión particular”.

El análisis per se es que el gobierno puso en marcha la bicicleta y está advirtiendo que no va a ser tan fácil ni rápido un acuerdo salarial. ¿Era necesario esta reunión previa para escuchar a los trabajadores y a partir de allí ver las posibilidades que tiene el gobierno? ¿No sabe el gobierno sus reales posibilidades financieras? ¿Son necesarias las “comisiones” para trabajar temas que son bien conocidos y jamás resueltos?

Los gremios

Siempre en base a la transcripción que hace el gobierno de lo sucedido en el ámbito de paritarias, APAP, no tuvo ninguna duda en asegurar que “en 48 horas vamos a tener soluciones”. Sin duda el gremio estatal hace una cuestión de fe, de lo que debería ser, como mínimo, una duda permanente.

Patricia Benítez, la paritaria del gremio dijo “En 48 horas vamos tener soluciones, y esto es un alivio para el trabajador que está necesitando de manera urgente una reivindicación salarial que pueda compensar el desbalance que tenemos en el incremento de la canasta básica en la Patagonia. Esta celeridad nos da un poco de esperanza y la rapidez con la que nos vamos a manejar”.

Paritaria Central: bicicleta y curanderismo gremial, sin definiciones; una reunión de buenos modales y solo ATE fue capaz de reflexionar en la dirección correcta – Foto: Prensa Gobierno

Demasiado acaramelamiento, como un amor a primera vista con el Ejecutivo, que uno puede entender porque las paritarias se hicieron el día de los enamorados, pero no, precisamente, porque el gobierno haya sido tan preclaro a la hora de manifestarse, de hecho no deslizó ninguna propuesta concreta.

ATE en cambio usó un camino más corto, más directo y menos obsecuente. La Secretaria Adjunta Sandra Sutherland expresó: “No sé para que nos invitan sino hubo propuesta salarial, así que frustrada paritaria y nos convocaron nuevamente el viernes, prometiendo que van a traer una propuesta” y muy coherentemente agregó: “Si dimos a conocer todos los reclamos que son de dominio público, como los despidos arbitrarios no respetando los procedimientos administrativos propios de la administración pública y distintos reclamos que venimos haciendo en otras paritarias”.

Todo esto fue rematado por José Navarro quien en la misma línea remató “…venimos a estas paritarias con la esperanza que el Gobierno Provincial traiga una propuesta que empiece a sacar a los compañeros y compañeras de la línea de la pobreza”.

Y la visión y exposición de ATE fue la correcta. El gobierno no puede desconocer la situación de los trabajadores estatales y seguir dilatando una solución impostergable. Y la frustración que sintió Sutherland es lógica, por cuanto cualquiera que concurre a una reunión para encontrar una solución (o un principio de solución) a tantos años de destrucción del salario, como mínimo, el Estado provincial ayer debió haber ensayado una respuesta inicial, más aún teniendo en cuenta que durante la campaña, el propio Vidal reafirmaba la urgencia que demandaría de su gestión (si llegaba a la gobernación), la atención del problema salarial que, según él, implicaba un aspecto prioritario a la luz de la realidad imperante en Santa Cruz con el 70% de los empleados públicos bajo la línea de pobreza.

El remate de Navarro, expresando que acudieron a las paritarias esperanzados de que el Ejecutivo arrimara una propuesta, es una síntesis de la frustración que han tenido las expectativas del sindicato (y que debería ser la misma frustración de sus pares, cosa que no se advierte en APAP), porque los paritarios entienden que no pueden concebir que el gobierno no hable de lo sustancial y urgente en la primera reunión como si no tuviera en carpeta las reales necesidades del sector y (se supone) las posibilidades económicas ya definidas como para comenzar a recuperar los salarios.

Nuevos tiempos, viejos recuerdos

Obvio que en los gremios ya se cree que existe una tendencia a usar “la bicicleta” que caracterizó al gobierno anterior y sirvió para dilatar acuerdos, extender los tiempos de los mismos y finalmente concurrir con una propuesta por debajo de la mitad de los exigido.

Por esta razón las palabras del Secretario de Estado de Trabajo no son las adecuadas cuando dijo “En esta primera reunión vinimos a escuchar a los trabajadores respecto de sus necesidades y además no pasa solo por una cuestión económica sino por una serie de circunstancias que hacen al reordenamiento y al encasillamiento de cada uno de los trabajadores”.

Y el funcionario se equivoca o trata de patear la pelota fuera de la cancha, minimizando el objeto principal de las paritarias, porque es precisamente el salarial el punto crucial que van a poner en discusión los gremios; obviamente hay otros temas también importantes, pero el crucial, el más urgente y primordial, es la recuperación salarial.

Si el gobierno no tiene o no quiere hablar de la actualización de los salarios estatales, cualquier otro argumento que difundan para justificar reuniones estériles como las de ayer, será solo para ganar tiempo, estirar los plazos y sin duda, no podrán evitar los conflictos. (Agencia OPI Santa Cruz)