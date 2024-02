Villarruel ordena retirar un busto de Néstor Kirchner del Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel, generó controversia al ordenar la retirada del busto del ex presidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja, argumentando que Kirchner no tiene vínculo con el Senado y que ella no es su viuda.

En respuesta, el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, comparó esta acción con la demolición del Palacio Unzué durante la dictadura militar, lo que desencadenó una fuerte polémica.

Villarruel defendió su decisión señalando que el busto estaba en el archivo y que fue retirado para garantizar la igualdad de todos los espacios, ya que Kirchner no fue senador ni vicepresidente.

Por otro lado, Villarruel también tuvo un cruce con la senadora kirchnerista Eugenia Duré sobre el tema de Malvinas. Duré expresó su preocupación por la visita de un funcionario del Reino Unido, argumentando que el reclamo argentino por la soberanía sobre las islas quedó “denostado” por el Gobierno.

Ante esto, Villarruel defendió la causa Malvinas con fervor, destacando que es hija de un veterano de guerra y que Malvinas no debe ser utilizada para hacer política barata. Subrayó el sacrificio de su padre y de otros veteranos por la soberanía del país. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA