El gobernador armó un discurso enojado, contrariado, conspiranoide, sacando los enanitos verdes del bolsillo, pero sigue sin puntualizar a quién denunció penalmente

(Por: Rubén Lasagno) – El mensaje grabado por el Gobernador Claudio Vidal en las redes sociales, es – a mi humilde entender – un cansancio explícito, anticipado, manifiesto, por lo que él considera le debemos los habitantes de la provincia, donde se incluyen medios, gremios, partidos políticos, la oposición, empresarios y todo aquel que lo haya votado o no.

Vidal cree que ha llegado como el refundador de la provincia, una especie de maná político, un ser elegido para hacer una tarea ímproba, excelsa, inédita y como tal reclama para sí, respeto, paciencia, tolerancia, manos libres para hacer y deshacer y por sobre todo, expresa una necesidad de que le den tiempo y crean en lo que hace y las buenas intenciones que tiene, más o menos lo mismo que MIlei.

Por eso a lo largo de su discurso nos recuerda en varias oportunidades lo mal que está la provincia, la forma en que “la robaron”, la saquearon y casi sobre las ruinas, él, como un redentor, se para, mira a su alrededor donde ve nada más que desolación y no duda en ponerse a trabajar codo a codo 15 horas por día con cada uno de sus funcionarios.

La primera pregunta que me hago es por qué Vidal graba un video de estas características en días en los cuales debe decidir aumentos de salarios a los estatales y tiene aún pendiente el cierre de paritarias con los docentes, que a juzgar por lo que hemos visto podría no llegar a buen término.

Se nos ocurren varias respuestas pero vamos a sintetizarlas en pocos renglones. Posiblemente haya llegado a manos del gobernador alguna encuesta donde (tal como le pasa a MIlei) su imagen se ha desmoronado y dado el contexto nacional y el equilibrio que debe hacer entre su amigo Torres desbocado y Milei con quien no quiere pelearse, Vidal haya decidido “ponerle un freno” a los desubicados de Santa Cruz que lo critican y le piden denuncias, plata, gestión, definiciones, sin medir el sacrificio que está haciendo día a día y a tan poco tiempo de haber asumido.

El problema de Vidal es que está ahí porque él lo quiso y “convenció” a muchos santacruceños que lo votaran por medio de ejes programáticos que cumple a medias. Dicho esto, de ninguna manera me parece que es una víctima de las circunstancias, sino (en todo caso) un victimario de quienes lo eligieron para estar donde está, teniendo en cuenta que muchos de ellos dependen directamente de él para que cumpla su palabra de sacarlos de la línea de pobreza, como empleados del Estado que dependen hoy, de su decisión. No todos son UPCN y APAP, está claro.

No es digno, entonces, que el máximo responsable del gobierno salga públicamente en un video a “tirar al vuelo” (la metáfora de “le pegue a quien le pegue” o como dijo Menem “a quien le quepa el sayo que se lo ponga”), porque no identifica a nadie, pero critica a todos y saca los enanitos verdes del bolsillo empezando a ver fantasmas detrás de cada puerta que abre o de cada uno que lo critica, retomando la actitud conspiranoide de aquellos que se sienten cercados por sus propias limitaciones y ponen en otros las frustraciones propias.

Vidal comenzó a transitar un camino muy sinuoso y poco simpático, manifestando a quien lo quiera escuchar que hay quienes quieren bajar su gobierno; pero no dice quién, quiénes, qué sector y qué personas (si las hubiere).

Así dicho por el gobernador, suena a una mentira manifiesta, una suerte de contraataque “preventivo” por la ola de críticas que registra y para inculcar en la población la idea de que si no hace más, es porque no lo dejan los gremios, algunos políticos y por supuesto, algunos medios. Falso.

Sin denuncias a la vista

El uso de generalidades en los discursos por parte del Gobernador, lo desmerece ante la opinión pública y parece no entender que después de 32 años de ocultamiento y robo, como lo dijo expresamente, la gente quiere y exige precisiones. Por ejemplo, las denuncias o las auditorías que prometió.

Vidal se ufana de las denuncias que hizo, pero no dice a quién denunció, porque una denuncia debe tener un responsable y en Santa Cruz sobran los responsables que, según el propio mandatario, se robaron todo. “Ordené al Fiscal”, “Impartí las directivas que se hagan las denuncias”, son frases de oportunidad si no se muestra concretamente a quién ha denunciado.

Le damos una ayuda al gobernador: Servicios Públicos Sociedad del Estado, IDUV, Distrigas SA, Vialidad Provincial, Fomicruz, Caja de Servicios Sociales, Caja de Previsión Social, son lugares donde la corrupción hizo estragos. Cada uno de esos lugares tuvieron su último responsable y sus antecesores y han sido cotos de corrupción por muchos años.

Todos tienen nombre y apellido ¿Todos ellos fueron denunciados por el gobierno como corresponde ante la justicia?. Hasta el momento no hemos visto que Claudio Vidal haya denunciado a Fernando Cotillo, María Grasso, Mauricio Gómez, Jorge Arabel, Perinciolli y demás funcionarios responsables; tampoco hemos visto que las autoridades de Salud, después del estrago que hicieron en la salud pública provincial, estén denunciados con nombres y apellidos en un juzgado. Es decir, Vidal no ha denunciado a nadie, aunque tira así “al vuelo” para mostrarse proactivo y que la gente crea que hace, lo que en realidad no hace. Y esto le juega en contra porque suena cada vez más fuerte un acuerdo previo de impunidad con un sector K del más alto nivel.

El único que se mostró haciendo las denuncias contra el Presidente del Tribunal de Cuentas y con nombre y apellido, fue el Vicegobernador Fabián Leguizamón.

“En los últimos días somos objeto de ataques de distintos sectores, los que son parte de la mala política y lo que tratan de confundir”, dijo el gobernador quien así como tiene la obligación de nombrar a los corruptos que acusa (genéricamente) de ladrones, debe identificar “los sectores” que son parte de la mala política (donde por omisión dice que él es la buena política) y/o los que tratan de confundir con sus mensajes, porque de no hacerlo, tal como está claro que no hace, se transforma en cómplice de los corruptos y en mentiroso por no puntualizar a quienes apunta, metiendo a todos en la bolsa o dejando “al buen entender” de cada uno, algo inespecífico, lo cual se parece más a una excusa para tener argumentos y atacar de forma preventiva, que a un hecho real y concreto.

Si para el gobernador es “confundir” cuando un medio se expresa con los datos oficiales, donde consta que la provincia ha duplicado los ingresos interanuales por regalías, entonces “los confundidos” están muy próximos a él; por otro lado, debe saber el mandatario que no todos los medios son adictos a sus partes de prensa y al copy y paste de lo que manda su órgano de prensa; hay quienes nos sentamos a hacer periodismo dentro de cuya profesión está analizar, investigar y opinar libremente.

Por último, cuando Claudio Vidal abre el paragua conspiranoide intangible, batiendo parches a los fantasmas de la destitución, solo porque no soporta las críticas y los reclamos, por cosas que no hace bien y necesidades que no satisface, está incurriendo en una actitud bastante difusa donde ataca a “funcionarios del gobierno anterior” (que obviamente no menciona) e internamente su gestión está plagada de kirchneristas, como lo señalaremos en una investigación que estamos haciendo y demuestra hasta qué punto hay una contradicción permanente entre lo que dice y hace este gobierno, que tiene una fuerte impronta K y ahora cree ver en los medios, los gremios y políticos opositores una actitud destitutiva, cuando en realidad cada uno está ejerciendo el derecho democrático de pedir, criticar, opinar y cuestionar, como lo permite la democracia y el derecho Constitucional que también le ha otorgado al propio Vidal, el derecho de ser Gobernador de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)