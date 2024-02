Imputados por encubrimiento del atentado a la AMIA comparecerán ante la Cámara Federal de Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal ha convocado a todos los imputados por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA a una audiencia previa antes de resolver si confirma o revoca el fallo. Este llamado, realizado por el juez Carlos Mahiques, tiene como objetivo conocer a los condenados y se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Entre los que comparecerán ante la Cámara de Casación se encuentran figuras destacadas como el ex jefe de la SIDE Hugo Alfredo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, el abogado Víctor Stinfale, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen y el ex titular de la DAIA Rubén Ezra Beraja, entre otros.

Las audiencias se llevarán a cabo de manera individual, con asistencia letrada y mediante videoconferencia, según aclara la convocatoria.

El juicio por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA fue llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número dos en febrero de 2019, donde se dictaron condenas y absoluciones. Tras las audiencias en la Cámara de Casación, el tribunal estará en condiciones de resolver el destino de estos fallos. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA