Cristina Kirchner solicita indagatoria de ejecutivos de Caputo Hermanos y medidas de seguridad ante amenazas de ultraderecha

Cristina Kirchner ha pedido la indagatoria de tres ejecutivos de la empresa Caputo Hermanos en el marco de una investigación sobre actividades violentas y amenazas atribuidas a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Además, ha solicitado medidas de seguridad para ella y su familia, especialmente para su hijo, el diputado Máximo Kirchner, luego de un incidente ocurrido en la Cámara Baja.

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner, a través de sus abogados, se ha opuesto a un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que consideraba que ya no quedaban pruebas por recabar en el caso. En un escrito presentado, la ex mandataria ha solicitado la indagatoria de los ejecutivos de Caputo Hermanos, argumentando que existen puntos oscuros en la relación de la empresa con Jonathan Morel, presunto líder de la agrupación Revolución Federal.

Además, Cristina Kirchner ha expresado preocupación por la seguridad de su familia, especialmente después de que personas afines a la agrupación Revolución Federal se acercaran al despacho de su hijo Máximo Kirchner durante una sesión en la Cámara de Diputados. Entre estas personas se encontraba Dalila Monti, novia de Jonathan Morel en el momento de su detención en 2022.

Los abogados de la ex vicepresidenta han solicitado medidas de seguridad específicas, incluyendo la prohibición de acercamiento de los imputados a determinadas ubicaciones relacionadas con Kirchner y el monitoreo de sus movimientos a través de dispositivos electrónicos.

Respecto a la investigación, el documento presentado considera que aún hay mucho trabajo por hacer y que el fiscal debe continuar con la recolección de pruebas. Se destaca que la agrupación Revolución Federal ha adquirido una sensación de impunidad desde el cambio de gobierno y que es necesario tomar medidas para proteger a los involucrados en la causa. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA