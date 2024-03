La estrategia del gobierno es generar mayoría en Cámara de Diputados para destrabar tres asuntos que Vidal no quiere postergar: Emergencia Económica, Caja de Previsión Social y áreas petroleras

(Por: Rubén Lasagno) – Después de las elecciones generales y tras el cambio del color político en la provincia, se renovó la Cámara de Diputados, quedando la mitad en manos del FPV, la otra mitad en manos del oficialismo (Claudio Vidal) y un diputado independiente, Pedro Muñoz del CC-ARI. Así compuesta, el gobernador no contaba con mayoría para aprobar, tal como es la costumbre de los gobernantes, la mayor parte de los proyectos que provienen de su autoría. De hecho, en la última sesión, no la Cámara no funcionó por falta de quorum que le quitó la oposición en la Legislatura provincial.

Te puede interesar: El Gobierno de Claudio Vidal, sucursal del Instituto Patria. Trabaja codo a codo con el vocero de Oscar Parrilli, su presidente. Segundas y terceras líneas, todos kirchneristas

Siguiendo una práctica varias veces criticadas al Frente para la Victoria, el gobierno actual de Santa Cruz logró abducir a dos diputados por pueblo de las localidades de Los Antiguos y Perito Moreno. Ello son: Fernando Pérez (FPV), en Los Antiguos y Cristian Ojeda (FPV) en Perito, ambos aliados de Pablo Grasso intendente de Río Gallegos y candidato a la gobernación en las elecciones del 2023.

En tanto las intendencias de esas dos localidades las ganaron defines del Gobernador Vidal, en el caso de Los Antiguos Zulma Neira (SER), que sustituyó al ex intendente de Alicia Kirchner, Javier Bellomo y en Perito Moreno Matías Treppo (UCR), también aliado al partido SER de Claudio Vidal, ganándole la intendencia a Mauro Cassarini que fue por la reelección apoyado por Grasso y Kirchner.

En ambas localidades, los respectivos intendentes que asumieron hicieron fuertes denuncias contra los intendentes salientes, que hemos reflejados en algunos informes donde se ventilaron corrupción, venta de tierras fiscales, municipios vaciados, sin fondos y una serie de delitos que tanto Neira como Treppo, se encargaron de sacar a la luz pública.

La maniobra política

El gobierno provincial que prometió ir a fondo con las denuncias y la corrupción de los intendentes que incurrieron en administración fraudulenta, sin embargo, vio la posibilidad de “convencer” a los nuevos diputados por el pueblo de Los Antiguos y Perito Moreno (Pérez y Ojeda, respectivamente), para que apoyen el Bloque del SER en la Legislatura y el 16 de febrero 2024, el sitio oficial del gobierno anunciaba con bombos y platillos “Nuevo apoyo para Vidal: dos diputados se suman al bloque en la legislatura”.

Las fuentes consultadas, a fin de leer la verdadera trama de este salto de la verja política, tan usual en la actualidad señaló que “no le costó mucho (casi nada) en términos económicos al Gobernador, conseguir las manos de los kirchneristas que representan a Perito y los Antiguos en la Cámara de Diputados”.

Para Claudio Vidal resulta clave tener mayoría, para no pasar por el trance de la sesión anterior, donde el kirchnerismo le trabó el debate de leyes que el Ejecutivo necesita imperiosamente que sean aprobadas, ante los compromisos asumidos con Nación y con empresarios amigos.

Esto claramente, desbalancea la Cámara, lo cual le permitiría a Vidal avanzar con tres leyes fundamentales: La Emergencia Económica, la Caja de Previsión Social y las Áreas Petroleras.

Estos dos diputados que se sumaron, le sirven a los fines de habilitar leyes que de otra manera difícilmente podría lograr por la paridad de fuerzas que existía en su conformación inicial.

Los tres proyecto que tiene en carpeta el gobernador, generan mucha resistencia entre los diputados de la oposición. En el caso de la Emergencia Económica, ya hemos analizados la omisiones que contiene y el “manos libres” que le otorga al Gobernador, en un contexto de poca claridad. Con la Caja de Previsión Social, asumió un compromiso de traspasarla a la Nación, por expreso pedido del presidente Milei cuando pasó por Río Gallegos, rumbo a la Antártida, a pesar que su mensaje en campaña fue sostenerla y defenderla y las áreas petroleras de YPF es otro tema fundamental al que nos vamos a referir en un informe por separado, donde constan los intereses que están en juego y le permitiría a Vidal meter en los negocios a ciertos amigos que estuvieron muy presentes en su campaña política como Cristóbal López, presente en primera fila en su asunción y Eduardo Eurnekián, entre otros.

Efecto político

Claudio Vidal y Pablo Grasso, como ya lo hemos dicho, juegan una pulseada política por ver quién se queda con el liderazgo en la provincia. Grasso, quien fracasó en su camino a la gobernación, intenta reflotarse como referente del FPV y Vidal, no perder el terreno que ganó en diciembre del 2023, con el triunfo inédito en Santa Cruz, destronando al kirchnerismo luego de 32 años.

Si bien son varias las chicanas y gestos que define la tensión política y personal que hay entre ambos, la jugada del gobernador cooptando a los diputados por pueblo de Pablo Grasso Fernando Pérez y Cristian Ojeda, se enmarca en una acción premeditada del gobernador para vaciar de contenido el espacio político del intendente de Río Gallegos y por ende, quitarle sustento a su armado de cara a las elecciones de medio tiempo en el 2025 y fundamentalmente a las generales del 3037.

Vale remarcar que luego que Pablo Grasso se reuniera con Daniel Scioli a los pocos minutos apareció Mario Markic reuniéndose con el irrompible ex embajador, hoy Secretario de Turismo. Son gestos, que en política, siempre dicen algo.

De acuerdo a nuestras fuentes, no serían estos dos ignotos diputados que mencionamos, los únicos que pegarían el salto a la verja al jardín del actual gobernador. La operación se extendería y hay quienes dudan sobre la posición del intendente Darío Menna de Río Turbio y los diputados Carlos Godoy y Carina Nieto, todos del FPV y de la cuenca carbonífera, quienes apoyaron a Grasso en la última campaña.

¿Y ahora qué decimos?

Todo este entramado de traiciones y cooptaciones de voluntades, tiene un trasfondo bastante dramático para los actores que ganaron por un espacio, levantaron la bandera de la anti corrupción, denunciando todo tipo de irregularidades de sus antecesores y ahora, alineados bajo un mismo proyecto político, deben desandar sus palabras o hacerse los tontos para no embarrar más la cancha política, especialmente en los aspectos formales de los apoyos explícitos que van a dar en la Cámara estos dos diputados por pueblo que llegaron con un mensaje y ahora lo deben cambiar por otro.

Treppo y Neira, ambos intendentes dentro del SER, pintaron a sus respectivas administraciones como “devastadas” por Casarini y Bellomo, los anteriores intendentes y ahora tienen a los legisladores de la oposición transformados al oficialismo y el contramensaje es tan evidente que, inclusive los propios diputados por pueblo, tendrán que contarle a sus votantes por qué decían una cosa antes de asumir y ahora en funciones van a hacer otra como, por ejemplo: votar la Emergencia Económica y la entrega a Nación de la Caja de Previsión Social, una bandera que han defendido a capa y espada en camino al triunfo que obtuvieron en el 2023.

“En un pueblo cuando sos de Boca no podés pasarte a River, sin pagar las consecuencias”, señaló la fuente con una metáfora futbolera, “si dijiste una cosa y hacés otra, en el pueblo te van a pasar la factura”.

“En este caso – continuó relatando la fuente – los diputados por pueblo hicieron sus campañas diciendo una cosa y en la Cámara harán otra. Y los respectivos intendentes de Los Antiguos y Perito Moreno se llenaron la boca diciendo lo que harían contra las administraciones pasadas, pero si el SER ha pactado con las manos del oficialismo anterior, sin duda tendrán que guardar las denuncias para otro momento, aunque tal vez ya sea tarde para convencer a la gente de cada lugar, que antes decían la verdad o que ahora es cuando mienten” concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)